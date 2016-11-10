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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе задерживаются сроки сдачи домов в микрорайоне «Миловский парк»// 10.11.2016
Покупатели квартир получают неустойку, но им этого недостаточно.
В строящемся микрорайоне «Миловский парк» затягиваются сроки сдачи объектов. Отдельные покупатели квартир очень недовольны этим фактом. Застройщик в свою очередь утверждает, что работы ведутся, а дольщики своевременно получают неустойку.
В редакцию Медиакорсети обратилась дольщица, купившая квартиру в доме № 4 квартала 10 микрорайона «Миловский парк». Екатерина Сугак должна была получить квартиру еще в декабре 2014 года, но этого до сих пор не произошло.
- Периодически «Килстройинвест» (ГК, застройщик микрорайона – прим.ред.) присылают дополнительное соглашение о продлении сроков, - рассказала Екатерина Медиакорсети. – То у них смена кадастрового номера участка произошла, то еще что-то другое. Последний раз мне сказали, с поставкой панелей возникли проблемы. В этом месяце опять прислали дополнительное соглашение о продлении срока до июня 2017 года. Мы устали ждать.
Однако застройщик претензии отдельных граждан считает необоснованными. По словам председателя совета директоров ГК «Килстройинвест» Артема Киреева, работы на объектах сейчас ведутся, а за просрочку граждане своевременно получают неустойку.
- Просрочка обусловлена изменением законодательства, в начале этого года застройщиков обязали страховать договора , - пояснил Медиакорсети председатель Совета директоров ГК Килстройинвест Артем Киреев. – Помимо этого у нас были технические сложности с субподрядчиками по материалам. Сейчас работы на этих объектах ведутся. А за просрочку граждане своевременно получают неустойку. Екатерине (Екатерине Сугак – прим. ред.) уже перечислили порядка 100 тысяч рублей. Поэтому, чем вызвано столь сильное возмущение, мне непонятно. Разрешение на строительство у нас не заканчивается, его срок до 2018 года. Сейчас мы конечно бросили большие силы на строительство объектов, которые нам нужно сдать в январе следующего года. Но строительство этих домов (4,5 – прим.ред.) продолжается.
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