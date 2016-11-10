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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии только 10 партий из 55-ти имеют деньги на свою работу

Ольга КОРЗИК // 10.11.2016
Политические партии отчитались о своей финансовой деятельности за третий квартал.

В третьем квартале этого года на счета политических партий Башкирии поступило 56,45 млн руб, следует из данных Центральной избирательной комиссии РБ.

Более 80% от этой суммы ( или 45,5 млн руб) составили поступления на счет регионального отделения партии «Единая Россия». 39,6 млн руб партии перечислили из центрального аппарата, еще 5 млн руб пожертвовали юридические лица и т.д.  Потратило региональное отделение партии в третьем квартале 45,24 млн руб, в том числе 16,18 млн руб – на содержание региональных отделений, 27,5 млн руб –перечислила в избирательные фонды. Остаток составил – 28,02 млн руб.

На втором месте КПРФ, на чей счет поступило 5,64 млн руб. Центральный аппарат перечислил – 5,34 млн руб, еще тысячу рублей партии пожертвовали физические лица. Потратила партия 6,39 млн руб ,в том числе на содержание региональных отделений – 2,78 млн руб, перечислила в избирательные фонды – 3,05 млн руб. В конце квартала на счете партии осталось 10,18 млн руб.

На третьем месте «Партия Роста». Ей было перечислено 2 млн руб, 1 млн из которых был возвращен, так как поступил с нарушением законодательства. На уставную деятельность партия потратила 974 тыс руб. На конец отчетного периода ее бюджет составил 25,1 тыс руб.

«Справедливая Россия»  получила 1,79 млн руб. Все эти средства из получены из центрального аппарата. Все эти средства партия перечислила на содержание региональных отделений. На конец отчетного периода ее бюджет составил 230, 6 тыс руб.

Счет «Патриотов России» за счет центрального аппарата партии пополнился на 330,7 тыс руб. 151 тыс руб. партия потратила на содержание региональных отделений. Осталось на счету – 198,4 тыс. руб.

136 тыс руб. получила партия «Яблоко»  из центрального аппарата. 142 тыс потратила на уставную деятельность, в том числе 128,5 - на содержание региональных отделений.

Партия ЛДПР получила 103,39 тыс руб. Потратила на содержание региональных отделений – 126,73 тыс руб. На конец периода сумма на счете партиии составила 187,3 тыс. руб.

На счет «Гражданской платформы» было перечислено 30 тыс руб. Потратила партия – 3,7 тыс руб. Остаток на конец периода составил 38,59 тыс руб.

«Защитники Отечества» получили 5,25 тыс руб. Все эти деньги она потратила на уставную деятельность. Отделение партии осуществляло финансовую деятельность за счет членских взносов, и, израсходовав все средства, на конец квартала вышло с «нулевым остатком».

На счету «Российской партии народного управления» – осталось 9 тыс руб. с прошлого квартала. Эти средства партия ни на что не потратила.

- Таким образом, только десять региональных отделений из пятидесяти пяти имели средства на своих счетах. Остальные представили отчет с нулевыми суммами, - отмечают в ЦИК РБ.

 

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