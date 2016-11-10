Жительница Уфы пожаловалась на застройщика квартала «На Успенской»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дом должны расселить, но женщине пока никто квартиру не предлагал.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе жительница дома на ул. Коммунистической д.107/109 Маргарита Зевакина обратилась к главе региона Рустэму Хамитову с жалобой. Она испытывает большие неудобства из-за строительства квартала «На Успенской» на территории между улицами Коммунистической, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. В районной администрации женщине сказали, что застройщик – «Первый трест» - должен предоставить ей жильё. Однако, по словам женщины, он этого не делает.

- Стройка располагается в десяти метрах от дома и приносит жителям дома огромный ряд неудобств, - пишет уфимка в письме Хамитову. - Строительные работы под окнами ведутся с раннего утра до позднего вечера и ночи, сопровождаясь соответствующим шумом от строительной техники; асфальтовое покрытие во дворе полностью уничтожено из-за проезда большой строительной техники, также данной техникой был задет сам дом. Периодически из-за строительных работ нарушаются коммуникации дома - водоснабжение полностью, более чем на сутки; и многое другое.

Жители дома обращались в администрацию Кировского района Уфы с жалобами на действия застройщика. Но получили ответ, что компания занимается расселением дома. Обращения в другие инстанции ничего не дали: жалобы просто перенаправили в районную администрацию.

- Я от лица жителей нашего дома, находящегося по вышеуказанному адресу сообщаю, что никаких работ по расселению нашего дома застройщик квартала "На Успенской" не ведет, - пишет женищна. - Мы не получали никаких уведомлений, предложений и какой-либо другой информации от застройщика.

Однако застройщик утверждает обратное: работа по расселению ведется.

- Уведомления собственникам были разосланы в 2012 году, мы занимаемся расселением, - сообщил Медиакорсети исполнительный директор «Первого треста» Рафаэль Загидуллин. – Одну квартиру мы уже выкупили, еще одна в процессе выкупа, всего их в доме восемь. Мы сами заинтересованы в скорейшем расселении, так как этот дом нам мешает и мы платим аренду за участок.