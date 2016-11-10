10 ноября, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии председатель Совета утратил доверие из-за обмана сирот

Разиф АБДУЛЛИН // 10.11.2016
Председатель Совета Кугарчинского района Мансур Абсалямов отправлен в отставку по собственному желанию.

Фото: сайт администрации Кугарчинского района РБ

Решение об отставке Мансура Абсалямова было принято на прошедшем 9 ноября внеочередном заседании Совета муниципального района. Прокуратура республики выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства в его деятельности, сообщается на официальном сайте ведомства.

- Установлено, что в прошлом году глава местного представительного органа, одновременно возглавлявший ООО «Энергостройпроект», узнал о выделении бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот и решил воспользоваться данными сведениями в корыстных целях, - сообщили в прокуратуре.

Вначале Абсалямов приобрел у муниципалитета за 1 млн рублей здание сельского клуба. Затем, используя свои полномочия председателя районного Совета,  обеспечил изменение правового статуса приобретенного им здания на многоквартирный дом.

После этого  сельский клуб был реконструирован, как оказалось,  с грубейшими нарушениями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, и Абсалямов продал его районной администрации за 6,4 млн рублей, чтобы расселить семерых сирот. Но большинство из них не смогли заселиться в помещения, поскольку они  были  непригодны для проживания.

- Таким образом, Абсалямов допустил конфликт интересов и создал условия для собственного обогащения, - сообщили в прокуратуре. - В связи с этим прокуратура республики внесла в Совет района представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении Абсалямова полномочий. Кроме того, по данному факту была организована доследственная проверка.

Так получилось, что вчера, когда депутаты должны были рассмотреть представление на своей внеочередной сессии Совета, его председатель подал в отставку.

Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве с муниципальной собственностью (ч.4 ст. 159 УК РФ). 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

10.11.2016
Правительство одобрило идею установки в автомобили «чёрных ящиков»
Планируется, что датчики будут передавать информацию об автомобиле на единый государственный сервер.

09.11.2016
История о брошенных братских могилах в Уфе возмутила помощников Путина
Проблему заброшенного кладбища на Курочкиной горе в Уфе, где несколько лет назад обнаружили братские могилы участников второй мировой войны, обсудили на конференции ОНФ.

08.11.2016
В Башкирии обсудили, как давать земельные участки многодетным семьям
На заседании комитета Госсобрания отклонили закон, предусматривающий строительство инфраструктуры для таких земель.

08.11.2016
Министру здравоохранения России пожаловались на больницу Нефтекамска
Авторы обращения возмущены нарушениями в работе главврача медицинской организации, главврач все отрицает.

08.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором
Местные власти нашли деньги на расчистку дороги и автобус.

08.11.2016
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.

07.11.2016
В Башкирии не стали проводить «Русский марш»
Организаторы акции посчитали, что русское движение нуждается в переосмыслении ценностей.

07.11.2016
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
Уфимским коммунистам запретили митинг в священный для них праздник, но они не сдались.

07.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
Власти утверждают, что организовать доставку на автобусе не получается из-за крутого склона.

06.11.2016
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
Шествие начнётся 7 ноября в 12-00 от кинотеатра "Искра"

04.11.2016
Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь
Депутат Госдумы, выбранный в Башкирии, вновь попал в поле зрения следкома.

04.11.2016
В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать мост за полгода
Суд вынес решение в отношении администрации Гафурийского района.

04.11.2016
В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации
Депутаты районного Совета сделали это со второй попытки.

03.11.2016
Журналисты предложили сэкономить 400 миллионов депутатам гордумы Москвы
Такая экономия выйдет, если они согласятся пересесть на такси.

03.11.2016
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов
Отношение к наблюдателям в УИК № 216 она сравнила с тем, как Америка относится к России.

03.11.2016
В Башкирии люди ходят по мосту, который может обрушиться в любой момент
Люди ходят по шатающейся неосвещенной конструкции.

02.11.2016
В Уфе жители после капремонта труб страдают от потопа фекалий
Жители обращаются в городские службы, но они им не помогают.

01.11.2016
Автоперевозчики вновь пожаловались антимонопольщикам на мэрию Уфы
Предприниматели считают, что конкурс на распределение городских маршрутов не соответствует закону.

01.11.2016
В Башкирии фермер требует субсидии на убойный цех
Местные власти утверждают, что помогли, чем могли, но ему этого мало.

5-Я КОЛОНКА

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"