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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии председатель Совета утратил доверие из-за обмана сирот// 10.11.2016
Председатель Совета Кугарчинского района Мансур Абсалямов отправлен в отставку по собственному желанию.
Фото: сайт администрации Кугарчинского района РБ
Решение об отставке Мансура Абсалямова было принято на прошедшем 9 ноября внеочередном заседании Совета муниципального района. Прокуратура республики выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства в его деятельности, сообщается на официальном сайте ведомства.
- Установлено, что в прошлом году глава местного представительного органа, одновременно возглавлявший ООО «Энергостройпроект», узнал о выделении бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот и решил воспользоваться данными сведениями в корыстных целях, - сообщили в прокуратуре.
Вначале Абсалямов приобрел у муниципалитета за 1 млн рублей здание сельского клуба. Затем, используя свои полномочия председателя районного Совета, обеспечил изменение правового статуса приобретенного им здания на многоквартирный дом.
После этого сельский клуб был реконструирован, как оказалось, с грубейшими нарушениями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, и Абсалямов продал его районной администрации за 6,4 млн рублей, чтобы расселить семерых сирот. Но большинство из них не смогли заселиться в помещения, поскольку они были непригодны для проживания.
- Таким образом, Абсалямов допустил конфликт интересов и создал условия для собственного обогащения, - сообщили в прокуратуре. - В связи с этим прокуратура республики внесла в Совет района представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении Абсалямова полномочий. Кроме того, по данному факту была организована доследственная проверка.
Так получилось, что вчера, когда депутаты должны были рассмотреть представление на своей внеочередной сессии Совета, его председатель подал в отставку.
Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве с муниципальной собственностью (ч.4 ст. 159 УК РФ).
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