10 ноября, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Правительство одобрило идею установки в автомобили «чёрных ящиков»

Константин КЛИМОВ // 10.11.2016
Планируется, что датчики будут передавать информацию об автомобиле на единый государственный сервер.

Ранее сообщалось, что в правительстве идёт обсуждение обязательного оборудования автомобилей «чёрными ящиками», начать внедрение идеи планировалось с 2020 года.

Как сообщают «Известия», идея получила одобрение федерального правительства и уже создана рабочая группа, которая подготовит ряд поправок в действующее законодательство.

 - Речь идёт о формировании единой среды сбора, обработки и передачи практически любой информации о местоположении и состоянии автомобиля. Конкретные пакеты информации будут определяться потребностями: возможна передача данных о нагрузке на ось грузового автомобиля (это решает вопрос взвешивания перевозимых грузов), стиле езды конкретного водителя (для составления договора страхования), необходимости ремонта или замены определённых узлов, - цитирует издание вице-премьера Аркадия Дворковича.

В случае если система будет внедрена, то спецслужбы могут получить новый инструмент обеспечения безопасности и слежки за преступниками. При этом правительству стоит учитывать отрицательные настроения общественности, связанные с внедрением новых законов, позволяющим государству контролировать граждан. Показательным примером такого недовольства стала реакция россиян на вступление в силу так называемого «пакета Яровой». «Антитеррористический закон», инициатором которого стала депутат Ирина Яровая, обязывает сотовые компании хранить записи разговоров абонентов и при необходимости передавать их оперативным службам, а мессенджеры, шифрующие сообщения, должны передать ключи-дешифраторы спецслужбам. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

10.11.2016
В Башкирии председатель Совета утратил доверие из-за обмана сирот
Председатель Совета Кугарчинского района Мансур Абсалямов отправлен в отставку по собственному желанию.

09.11.2016
История о брошенных братских могилах в Уфе возмутила помощников Путина
Проблему заброшенного кладбища на Курочкиной горе в Уфе, где несколько лет назад обнаружили братские могилы участников второй мировой войны, обсудили на конференции ОНФ.

08.11.2016
В Башкирии обсудили, как давать земельные участки многодетным семьям
На заседании комитета Госсобрания отклонили закон, предусматривающий строительство инфраструктуры для таких земель.

08.11.2016
Министру здравоохранения России пожаловались на больницу Нефтекамска
Авторы обращения возмущены нарушениями в работе главврача медицинской организации, главврач все отрицает.

08.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором
Местные власти нашли деньги на расчистку дороги и автобус.

08.11.2016
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.

07.11.2016
В Башкирии не стали проводить «Русский марш»
Организаторы акции посчитали, что русское движение нуждается в переосмыслении ценностей.

07.11.2016
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
Уфимским коммунистам запретили митинг в священный для них праздник, но они не сдались.

07.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
Власти утверждают, что организовать доставку на автобусе не получается из-за крутого склона.

06.11.2016
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
Шествие начнётся 7 ноября в 12-00 от кинотеатра "Искра"

04.11.2016
Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь
Депутат Госдумы, выбранный в Башкирии, вновь попал в поле зрения следкома.

04.11.2016
В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать мост за полгода
Суд вынес решение в отношении администрации Гафурийского района.

04.11.2016
В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации
Депутаты районного Совета сделали это со второй попытки.

03.11.2016
Журналисты предложили сэкономить 400 миллионов депутатам гордумы Москвы
Такая экономия выйдет, если они согласятся пересесть на такси.

03.11.2016
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов
Отношение к наблюдателям в УИК № 216 она сравнила с тем, как Америка относится к России.

03.11.2016
В Башкирии люди ходят по мосту, который может обрушиться в любой момент
Люди ходят по шатающейся неосвещенной конструкции.

02.11.2016
В Уфе жители после капремонта труб страдают от потопа фекалий
Жители обращаются в городские службы, но они им не помогают.

01.11.2016
Автоперевозчики вновь пожаловались антимонопольщикам на мэрию Уфы
Предприниматели считают, что конкурс на распределение городских маршрутов не соответствует закону.

01.11.2016
В Башкирии фермер требует субсидии на убойный цех
Местные власти утверждают, что помогли, чем могли, но ему этого мало.

5-Я КОЛОНКА

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"