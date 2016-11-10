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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Правительство одобрило идею установки в автомобили «чёрных ящиков»// 10.11.2016
Планируется, что датчики будут передавать информацию об автомобиле на единый государственный сервер.
Ранее сообщалось, что в правительстве идёт обсуждение обязательного оборудования автомобилей «чёрными ящиками», начать внедрение идеи планировалось с 2020 года.
Как сообщают «Известия», идея получила одобрение федерального правительства и уже создана рабочая группа, которая подготовит ряд поправок в действующее законодательство.
- Речь идёт о формировании единой среды сбора, обработки и передачи практически любой информации о местоположении и состоянии автомобиля. Конкретные пакеты информации будут определяться потребностями: возможна передача данных о нагрузке на ось грузового автомобиля (это решает вопрос взвешивания перевозимых грузов), стиле езды конкретного водителя (для составления договора страхования), необходимости ремонта или замены определённых узлов, - цитирует издание вице-премьера Аркадия Дворковича.
В случае если система будет внедрена, то спецслужбы могут получить новый инструмент обеспечения безопасности и слежки за преступниками. При этом правительству стоит учитывать отрицательные настроения общественности, связанные с внедрением новых законов, позволяющим государству контролировать граждан. Показательным примером такого недовольства стала реакция россиян на вступление в силу так называемого «пакета Яровой». «Антитеррористический закон», инициатором которого стала депутат Ирина Яровая, обязывает сотовые компании хранить записи разговоров абонентов и при необходимости передавать их оперативным службам, а мессенджеры, шифрующие сообщения, должны передать ключи-дешифраторы спецслужбам.
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