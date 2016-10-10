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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии бывшая заведующая детсада протестует против увольнения

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.10.2016
Она считает, что местный отдел образования лишил ее должности незаконно, а в отделе образования с этим не согласны.

Фото: https://pixabay.com/ru

Бывшая заведующая детсада № 1 в городе Агидели Елена Вырышева пытается добиться восстановления в должности. В начале сентября местный отдел образования, как утверждает 52-летняя женщина, принудил ее написать заявление по собственному желанию. Хотя реальных оснований для того, по ее мнению, не было.

Исполняющей обязанности заведующего детского сада Елена Вырышева стала в начале ноября прошлого года. Тогда здание еще даже не было сдано в эксплуатацию.

- Никто не хотел идти работать заведующим строящегося объекта, - рассказала Вырышева «Медиакорсети». – Я одна согласилась,  довела его, можно сказать до логического завершения. 25 августа состоялось открытие детского сада. Но уже шестого сентября меня вызвали в отдел образования и принудили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

В отделе образования увольнение объяснили тем, что в детском саду не было организовано детское питание. Однако Вырышева утверждает, что о необходимости решения этой проблемы она говорила отделу образования уже давно.

- Для того чтобы организовать питание в детском саду согласно штатному расписанию необходимо было принять диетсестру, о чем неоднократно я ставила в известность начальника отдела образования, - пояснила «Медиакорсети» бывшая заведующая. – На что Исхакова (начальник отдела образования – прим.ред.) сначала отвечала «не переживайте, еще появится человек», а шестого сентября сказала,  что в ее обязанности не входит решение данного вопроса.

С целью защиты своих прав Елена обратилась в  организацию «За права человека». Однако через некоторое время общественникам пришло еще одно письмо: на этот раз от работников детского сада, в котором работала Вырышева. Они заявляют, что категорически против восстановления Вырышевой в должности

- За непродолжительное время ею были уволены около 13 работников детского сада, - говорится в письме. - Родители начали массово забирать путевки с детского сада, не желая доверять своих детей руководителю, который в их присутствии повышал голос на своих сотрудников. Многие нужные нам специалисты не устраивались на работу, зная, под чьим руководством им придется работать.

Однако сама Вырышева уверена, что написать это письмо работников заставили под угрозой увольнения.

- Нормально мы работали, - заявила она. – Просто им сказали: не подпишете письмо – уволим. Вот они и подписали.

Однако в отделе образования Агидели уверяют, что для подобных заявлений у Вырышевой нет никаких оснований, и виновата во всем только она сама.

- Еще до  ее увольнения в отдел образования поступила коллективная жалоба работников детского сада, в которой они просили уволить ее, - сообщила Медиакорсети начальник местного отдела образования Людмила Исхакова. – Они жаловались, что она ведет себя грубо, увольняет людей, за полгода она только завхозов уволила три человека. Помимо этого, было много докладных на то, что она не справляется со своей работой. В детском саду она даже не выдавала чистящие средства, не было организовано питание. Было очень много жалоб от родителей. Конечно, как только она написала заявление, мы сразу же постарались найти другого руководителя, потому что нам нужно, чтобы детский сад работал без остановки. А Вырышевой мы помогли устроиться на новую работу. Помимо этого она на пенсии с 50-ти лет и получает пенсию. Она просто, видимо, пытается создать какой-то ажиотаж.

 

 

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