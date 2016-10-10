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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать дороги в трех поселках// 10.10.2016
Проверку прокуратура проводила по жалобе жителей.
Фото: Кристина Дейнеко
В Бакалинском районе Башкирии суд обязал три сельсовета отремонтировать дороги в своих населенных пунктах. Это села Старые и Новые Маты и деревня Кызыл Буляк. С иском обращалась прокуратура района после проверки по жалобам жителей.
На 12-ти улицах в селах и деревне дороги не соответствовали требованиям госстандарта. На проезжей части имелись выбоины и ямы шириной до 70 см.
— Подобное состояние дорог могло стать причиной ДТП и ставило под угрозу безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье граждан, – говорится в сообщении надзорного вдеомства. – В связи с этим прокурор района обратился в суд, потребовав от администрации сельсовета провести ремонтные работы. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их.
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