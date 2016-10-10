В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать дороги в трех поселках

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проверку прокуратура проводила по жалобе жителей.

Фото: Кристина Дейнеко

В Бакалинском районе Башкирии суд обязал три сельсовета отремонтировать дороги в своих населенных пунктах. Это села Старые и Новые Маты и деревня Кызыл Буляк. С иском обращалась прокуратура района после проверки по жалобам жителей.

На 12-ти улицах в селах и деревне дороги не соответствовали требованиям госстандарта. На проезжей части имелись выбоины и ямы шириной до 70 см.

— Подобное состояние дорог могло стать причиной ДТП и ставило под угрозу безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье граждан, – говорится в сообщении надзорного вдеомства. – В связи с этим прокурор района обратился в суд, потребовав от администрации сельсовета провести ремонтные работы. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их.