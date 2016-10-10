Дольщики из Уфы обратились за помощью к Рустэму Хамитову

Наталья КУЗНЕЦОВА

Более ста семей больше года не могут заселиться в построенный дом.

Более 100 семей, купивших квартиры в Уфе в доме на ул. Новомостовой, 22, с прошлого года не могут заселиться в новое жилье. Ответа на вопрос, когда же здание сдадут в эксплуатацию, люди не добились ни от застройщика, ни от администрации города. В отчаянии они обратились к главе региона Рустэму Хамитову

Дом на ул. Новомостовой застройщик – «Регионснаб» - должен был сдать в прошлом году. Сейчас он готов практически полностью. Однако заселиться в него люди не могут.

- В ООО «Регионснаб» сменился в июле 2016 года весь учредительный состав и директор, которые в мае 2016 года, при проведении собрания обещали дом к отопительному сезону сдать, - пишет одна из дольщиц в письме на имя главы региона. - Говорили что все технические условия выполнены.

К осени объект так и не был сдан. Как следует из жалобы, в администрации города пояснили,что у застройщика есть долги перед городом. Именно поэтому дом в эксплуатацию не сдают.

- Мы имеем на руках свидетельства о праве собственности, решения о признании права собственности, которые мы получали через суд, - пишет дольщица. - Но тем не менее мы стали заложниками ситуации и конфликта между застройщиком и администрацией города Уфа и продолжаем пребывать в неведении, без крыши над головой, с огромными долгами, так как многие из нас оформили ипотеку и остаются на съемных квартирах.