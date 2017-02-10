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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Дольщики ЖК «Юл-Ай» сообщили о завершении голодовки

Ольга КОРЗИК // 10.02.2017
Они намерены ее возобновить, если не будет помощи.

Дольщики ЖК «Юл-Ай» сегодня временно приостановили голодовку, но если им не будет оказана помощь с завершением строительства дома, они намерены снова ее объявить. Об этом «Медиакорсети» рассказала одна из дольщиц Алина Абзалилова.

- Временно мы прекращаем голодовку, но если помощи не будет, снова объявим в Уфе, - сказала она.

По ее словам,  дольщикам позвонили из приемной главы администрации Уфы Ирека Ялалова и пообещали разобраться в ситуации. Также, по словам Алины Абзалиловой, вице-премьер правительства Башкирии Ильяс Муниров «гарантировал, что заселит нас до конца года».

Голодовку дольщики прекратили сегодня, но, несмотря на это, они провели одиночные пикеты в московском Гайд-парке. Акция проходила в течение трех часов. С плакатом «Дольщики Уфы устали от беспредела местных властей» поочередно стояли Наталья Иванова и Виктор Барсов.

Вернуться в Уфу они планируют уже завтра.

Напомним, что шестеро дольщиков жилого комплекса «Юл-Ай» не дождавшись решения со строительством дома литер 6 на уровне руководства республики и города 6 февраля отправились в Москву, где объявили голодовку. Они проводили одиночные пикеты у здания дома правительства РФ, оставили обращение с просьбой разобраться в их проблеме в Госдуме, приемной президента РФ, генеральной прокуратуре РФ, следственном комитете РФ.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», свои квартиры 67 семей должны были получить еще во втором квартале 2015 года, но до сих пор не получили.  В настоящее время построены две секции дома, одна из них под крышей, но строительство из-за конфликта застройщика и администрации города приостановлено.

Застройщик ООО «Завод Промсталь» (принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину) в 2011 году выиграл право на развитие данной территории на торгах. Стоимость участка составила 500 тыс руб. Низкая стоимость была обусловлена необходимостью сноса и расселения более 30 частных домов. Здесь компания должна была построить 10 многоэтажек. Однако в конце 2012 года у ООО «Завод Промсталь» начались проблемы со строительством. Городская администрация в те года стала пересматривать в судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы.

 

 

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