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11 февраля, суббота
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
«Эхо Москвы» может прекратит свое вещание// 10.02.2017
Радиостанция получила письмо-предупреждение Роскомнадзора
Фото: http://abnews.ru/
Радиостанция «Эхо Москвы» получила письмо-предупреждение Роскомнадзора о том, что до 15 февраля должны быть произведены определенные действия технического характера.
- У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором «Эха Москвы» на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет», — сказал RNS представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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