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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Организаторы гей-парада в Уфе подали в суд на правительство Башкирии// 10.02.2017
Они пытаются оспорить отказ в проведении акции в защиту социальных меньшинств.
Организаоры гей-парада в Уфе, планировавшие провести акцию в ноябре прошлого года в столице Башкирии, пытаются оспорить решение регионального правительства в суде, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».
По данным издания, организаторы Николай Алексеев, Ярослав Евтушенко и Софья Михайлова подали иск об оспаривании действий должностных лиц кабмина в Кировский районный суд Уфы. Последний отказал в принятии заявления. Причины, по которым суд вынес такое решение, не уточняются.
Сейчас активисты намерены уже оспорить решение Кировского суда в вышестоящей инстанции – Верховном суде. Рассмотрение жалобы назначено на 15 февраля.
Как ранее сообщала «Медиакорсеть» организаторы обещали, что в акции примут участие до 600 человек. Они планировали провести шествие по улице Пушкина, а также митинги в Театральном сквере и сквере Маякоского. Однако разрешение на проведение гей-парада они не получили.
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