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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии трубы теплосетей согревают улицы// 10.02.2017
Активисты ОНФ провели мониторинг состояния тепловых сетей в республике
Фото: пресс-службы ОНФ в Башкирии
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии провели мониторинг состояния тепловых сетей «С теплом – труба» в Уфе, Белорецке, Мелеузе и Нефтекамске. Аналогичные исследования проведены по всей стране. Основная цель проведенной региональным отделением ОНФ акции – добиться снижения затрат при выработке тепловой энергии, определение балансовой принадлежности теплотрасс, их ремонт и привлечение внимания органов местного самоуправления к данной проблеме, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Нарушения по содержанию труб теплопередачи выявлены в Уфе и Белорецке. В Уфе активисты ОНФ обнаружили, что два участка тепломагистрали не соответствуют нормативным требованиям теплоизоляции. Износ и повреждение теплоизоляционного слоя теплотрасс зафиксированы на улицах Сельско-Богородская и Трамвайная. Общественники направили обращение в администрацию Уфы с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети и рекомендацией обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь.
В ходе мониторинга общественники вывили ненадлежащее содержание теплосетей в Белорецке. Например, на улице Карла Маркса обнаружены трубы с 90-процентным износом изоляции. По словам активиста ОНФ Ярослава Белова, состояние белорецких тепловых сетей свидетельствует о том, что подготовка к отопительному сезону в городе проводилась не в полной мере.
В Мелеузе и Нефтекамске в ходе выборочной проверки состояние воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям теплоизоляции нареканий не вызвало. Активисты ОНФ продолжают мониторинг состояния и принадлежности тепловых сетей в других муниципалитетах республики.
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