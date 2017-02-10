До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
11 февраля, суббота
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии трубы теплосетей согревают улицы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 10.02.2017
Активисты ОНФ провели мониторинг состояния тепловых сетей в республике

Фото: пресс-службы ОНФ в Башкирии

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии провели мониторинг состояния тепловых сетей «С теплом – труба» в Уфе, Белорецке, Мелеузе и Нефтекамске. Аналогичные исследования проведены по всей стране. Основная цель проведенной региональным отделением ОНФ акции – добиться снижения затрат при выработке тепловой энергии, определение балансовой принадлежности теплотрасс, их ремонт и привлечение внимания органов местного самоуправления к данной проблеме, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Нарушения по содержанию труб теплопередачи выявлены в Уфе и Белорецке. В Уфе активисты ОНФ обнаружили, что два участка тепломагистрали не соответствуют нормативным требованиям теплоизоляции. Износ и повреждение теплоизоляционного слоя теплотрасс зафиксированы на улицах Сельско-Богородская и Трамвайная. Общественники направили обращение в администрацию Уфы с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети и рекомендацией обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь.

- Ненадлежащее содержание тепловых сетей – это бесхозяйственность со стороны ресурсоснабжающих предприятий. Если бы они наказывались рублем и не имели возможность восполнять убытки за счет потребителей, то относились бы к работе более ответственно. А пока поставщики ресурсов под разными предлогами перекладывают расходы на собственников жилья вместо того, чтобы принять меры по ремонту теплотрасс и повышению качества подачи коммунальных ресурсов в дома населения, – отметил эксперт ОНФ, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский.

В ходе мониторинга общественники вывили ненадлежащее содержание теплосетей в Белорецке. Например, на улице Карла Маркса обнаружены трубы с 90-процентным износом изоляции. По словам активиста ОНФ Ярослава Белова, состояние белорецких тепловых сетей свидетельствует о том, что подготовка к отопительному сезону в городе проводилась не в полной мере.

- Люди, которые отвечают за содержание теплосетей, подошли к своей работе халатно. По-другому ситуацию, когда не утепленные трубы больших диаметров согревают улицу, не назовешь. Нередки случаи, когда работы по теплоизоляции проведены с применением устаревших материалов. Все теплопотери включаются в коммунальные платежи собственников квартир, за чью-то халатность вынуждены расплачиваться потребители. По данным фактам мы обратимся в администрацию Белорецкого района с рекомендацией взять ситуацию на контроль и устранить нарушения. Также обязательно проведем повторные рейды по данным участкам, – добавил эксперт Народного фронта.

В Мелеузе и Нефтекамске в ходе выборочной проверки состояние воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям теплоизоляции нареканий не вызвало. Активисты ОНФ продолжают мониторинг состояния и принадлежности тепловых сетей в других муниципалитетах республики.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

10.02.2017
Дольщики ЖК «Юл-Ай» сообщили о завершении голодовки
Они намерены ее возобновить, если не будет помощи.

10.02.2017
«Эхо Москвы» может прекратит свое вещание
Радиостанция получила письмо-предупреждение Роскомнадзора

10.02.2017
Организаторы гей-парада в Уфе подали в суд на правительство Башкирии
Они пытаются оспорить отказ в проведении акции в защиту социальных меньшинств.

09.02.2017
Жители Уфы обратились в Минстрой России с жалобой на местных чиновников
По их мнению сотрудники Госжилнадзора покрывают произвол управляющей компании.

08.02.2017
Дольщица ЖК «Юл-Ай» провела одиночный пикет у Дома правительства России
Шесть человек продолжают голодовку в Москве.

07.02.2017
Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов
По мнению политолога ситуация в Башкирии неоднозначна.

06.02.2017
В Башкирии защитники Гумеровского ущелья обратились с петицией к Путину
Они просят запретить проведение дальнейших работ по геологическому изучению Гумеровского участка известняков.

06.02.2017
На родине Хамитова случился скандал в хоккейном турнире
Местная телестудия рассказала об итогах недели.

06.02.2017
Прогнозы СМИ об отставках губернаторов начали сбываться
Первым добровольно подал в отставку губернатор Пермского края.

05.02.2017
Выборы мэра: польза или вред
Дискуссия на эту тему прошла в Уфе.

04.02.2017
Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»
Предприимчивый житель города организовал экскурсию на крышу недостроенной высотки.

03.02.2017
В Башкирии повесили табличку для слепых пешеходов
Управляющая компания повесила ее вместо уборки.

02.02.2017
«Честные выборы» в Уфе: фальсификаторов разыскивают по видео
Уже готовы 20 видеофрагментов с доказательствами махинаций.

02.02.2017
В Башкирии Федерации хоккея дали 20 дней на устранение недостатков
Пока федерация не может проводить официальные соревнования.

02.02.2017
В Башкирии прокуратура отменила порядка 50 тысяч постановлений местных советов
Они были приняты с нарушением законодательства.

02.02.2017
Уфимцам в Шакше ежедневно приходится рисковать жизнью - СМИ
Дети и взрослые вынуждены ходить прямо по проезжей части.

01.02.2017
Глава Карелии скоро уйдет в отставку – «Новые Известия»
И это не последняя такая новость.

01.02.2017
В Нефтекамске чиновник сам себе выделил землю
Общественники передали обращение заместителю министра минземимущества.

01.02.2017
Жителям Уфы посоветовали зимой открывать окна, чтобы не было плесени
История с жильем, куда переселили горожан по решению суда, приняла неожиданный поворот.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"