Уфимка не спит три ночи из-за воды с крыши

Разиф АБДУЛЛИН

Коммунальщики не могут устранить причину течи с 8 января.

Фото: Ольга Маркешина

Уфимка Ольга Маркешина рассказала Медиакорсети о том, почему она третью ночь подряд не может уснуть. Причина проста – протекает крыша, и она вынуждена менять тазики, чтобы вода не попала на нижние этажи. Живет она на верхнем этаже 12-этажного дома на улице Комарова, 14.

Ее квартиру и ее соседей начало заливать еще 7 января. На следующий день женщина обратилась в ЖЭУ-69 и УЖХ Орджоникидзевского района с заявлением о необходимости устранить причину течи и составить соответствующий акт. По словам уфимка, течь возникла из-за того, что ливневая труба не пропускает воду, она забита льдом, а на техническом этаже есть неизолированная труба, которая обогревает полотенцесушители, и она подтапливает снег и лед, накопившийся на крыше. В результате снизу снег подтаивает и вода, не имея выхода через замерзшую ливневую трубу, течет вниз - к жильцам двух квартир.

Вот так сейчас течет вода с крыши в квартиру. Натяжной потолок пришлось проткнуть, чтобы вода совсем не повредила его.

- Там на крыше - сугроб больше метра, мы вчера смотрели, - рассказала Ольга Маркешина. - ЖЭУ после звонка в аварийную службу прислала своего человека с ломом. Тот продолбил лед в ливневой трубе, но это решило проблему лишь на короткое время. Вначале мы наблюдали маленький потоп, накопившаяся вода нашла себе выход через трубу, но ночью там снова всё замерзло. И вода опять капает через потолок. Кроме того, ливневая труба сама негерметична и протекает, вода оттуда течет на гравий на чердаке, а оттуда уже к нам. У нас ламинат уже вздулся, обои вспенились. Если причины не устранят, будет сырость, и плесень заведется, и мокрицы. И сейчас воздух у нас уже влажный, и таким воздухом приходится дышать моему 4-летнему ребенку.

Сотрудники ЖЭУ акт так и не составили, хотя это входит в их обязанности в таких ситуациях. Впрочем, об отношении коммунальщиков к жителям говорит следующий факт. Когда уфимка пришла в ЖЭУ 8 января в первый раз (в 9.10 утра), ей сказали, чтобы она приходила пораньше – к 8.30.

- Я вчера пришла пораньше, и попала на оперативку в ЖЭУ, так они меня выгоняли, - возмущается уфимка.

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