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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Уфимцы обратились к Путину из-за снятия тренера детской школы «СЮ»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.01.2017
Они просят разобраться в ситуации со снятием тренера Вадима Шарифьянова.

Фото: hcsalavat.ru

Группа из 42 родителей, поддерживающая бывшего тренера детской хоккейной школы «Салават Юлаев» Вадима Шарифьянова, обратилась к президенту России Владимиру Путину с письмом (текст имеется в распоряжении редакции). Они просят восстановить его в должности и считают, что его сняли исключительно из-за предвзятого отношения отдельных родителей.

Как следует из письма, дети родителей, выступивших против Шарифьянова, некоторое время назад перестали попадать в первый состав. Из-за этого, как утверждают авторы обращения, эти родители начали «нападать на тренера». А затем его отстранили.

С позицией родителей, выступивших против Шарифьянова, о письме которых вчера писала Медиакорсеть, его сторонники категорически не согласны.

- Куда бы мы не приезжали на соревнования,  нам говорят, что у нас очень хороший тренер. Мы тоже считаем его отличным тренером, его очень любят дети, - пишут родители в письме. - Все обвинения относительно нашего тренера являются полной ложью. Вадим Римович никогда не брал никаких конвертов, никаких взяток. Всеми финансовыми делами занимался всегда только родительский комитет, и по всем расчётам всегда были представлены чеки для всех родителей. А также Вадим Римович является одним из самых уравновешенных, спокойных, честных, добрых и заботливых тренеров, при этом имеющим колоссальный опыт в своей профессиональной деятельности.

 

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