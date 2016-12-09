9 декабря, пятница
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Подкинутые голоса: Как в Уфе фальсифицировали результаты выборов

Разиф АБДУЛЛИН // 09.12.2016
Представителям «Яблока» удалось просмотреть видео подсчета голосов.

Фото: Рустам Мулюков

История с коллективной жалобой уфимцев к председателю ЦИК России Элле Памфиловой набирает обороты. Напомним, они обращались с просьбой провести полноценное расследование тех нарушений, которые они наблюдали в день выборов в Демском районе Уфы и обращали внимание на то, что им так и не дали просмотреть видеозаписи с участков, сделанные веб-камерами в день выборов.

На прошлой неделе представителей авторов коллективной жалобы Станислава Чайченко и Рустема Мулюкова пригласили в Москву.

- Была создана рабочая группа, куда вошли члены ЦИК России Шевченко и Кинев, представители партии «Яблоко», ЦИК Башкирии, - рассказал Медиакорсети Рустам Мулюков. – У нас были доверенности от авторов коллективной жалобы. И благодаря позиции Памфиловой и Кинева нам дали возможность просмотреть видео с УИК №9.

Просмотренная видеозапись заставит многих призадуматься. На ней ясно видно, что сигналы наблюдателей о нарушениях при подсчете голосов подтверждаются.

- После того как бюллетени из урн были отсортированы, - рассказывает Рустам Мулюков, - председатель комиссии (лишена должности по решению ЦИК РБ – прим.) пригласила всех присутствующих на участке попить чай. Все, в том числе и сотрудник полиции, покинули помещение для голосования. На видео видно, что после этого председатель УИК №9 и  еще одна женщина (секретарь или заместитель председателя УИК) зашли в помещение для голосования, занесли черную спортивную сумку. Потом председатель ушла, а вторая женщина осталась, она выглядывала из-за колонны, потом шла с увесистыми пачками бюллетеней к столу, где уже были отсортированные бюллетени, и добавляла  к ним бюллетени из сумки.

В распоряжении редакции есть фото, на которых виден весь этот процесс.

Вот помещение для голосование покидает сотрудник полиции, на часах 23:09 (время московское).

В пустом помещении для голосования появляются председатель комиссии и ее подчиненный. Время - 23:13.

В руках у сотрудника УИК № 9 появляется черная спортивная сумка, время - 23:14.

Из этой сумки постепенно добавляются бюллетени на стол, время 23:14.

Сотрудница УИК № 9 сумку с бюллетенями оставила за колонной, куда не достает веб-камера.

Периодически в помещение для голосования заходит председатель УИК №9, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Время - 23:17.

Сотрудник УИК № 9 продолжает таскать бюллетени пачками из-за колонны. Время - 23:23.

Процесс "добавления" бюллетеней затянулся примерно на полчаса. Время последнего снимка - 23:44

- Информацию по явке стали скрывать после обеда, - ранее (22 сентября) рассказывал Медиакорсети Рустам Мулюков. – В итоге данные наблюдателей и комиссий практически на всех участках расходились в 1,5-2 раза, только в 2-3 участковых комиссиях провели честный подсчет голосов. Практически везде подсчет голосов после 20.00 долго не начинали вести, последний итоговый протокол на одном из участков мы забрали в 11.00 19 сентября. Я могу сделать вывод, что реальная явка в Уфе была примерно 30 процентов, а не 50-60 процентов, как было объявлено. Выборы прошли с многочисленными нарушениями и даже преступлениями. 

После видеообращения представителя «Яблока» на выборах Станислава Чайченко к Элле Памфиловой в Уфу в октябре приехала проверка. Два члена ЦИК России, Шевченко и Сироткин, пообещали всем активистам, сообщавшим о нарушениях на выборах, что они смогут просмотреть видео с веб-камер в Уфе, чтобы проверить, были нарушения или нет. Но почему-то ни на одном из участков видео полностью просмотреть не удалось. Тем не менее после октябрьской проверки за «нарушения отдельных норм избирательного законодательства» своих должностей лишились главы семи участковых комиссий — № 2, 9, 12 в Демском районе и №214, 216, 247 и 284 в Октябрьском районе Уфы, а председателям городских  УИК № 6, 17 и 245 объявили выговоры.

Сегодня, по словам Рустема Мулюкова, за нарушения на выборах в отставку отправлен глава администрации Демского района Уфы Зыфар Касимов.

- Сегодня в ДК «Орион» состоится его прощание с коллегами, - сообщил Рустем Мулюков. – Мы связываем его отставку с выборами. Так Рустэм Хамитов отреагировал после встречи с Эллой Памфиловой. Но мы не остановимся на этом. Мы смотрим видео еще на шести участках. Благодаря Элле Памфиловой и члену ЦИК России Киневу теперь у нас такая возможность есть.

Напомним, что Медиакорсеть вела трансляцию в день голосования  и в ночь подсчета голосов. И мы сообщали о нарушениях в Демском районе Уфы и не только, сообщения сопровождались или свидетельствами очевидцев, или фото- и  видео-доказательствами. В ЦИК Башкирии сразу после выборов поспешили отчитаться, что особых нарушений не было. Хотя позже были вынуждены уволить председателей семи УИК в Уфе – за нарушения. По данным редакции, практически ни на одном УИК в Уфе не соблюдалась процедура подсчета голосов, согласно которой каждый бюллетень должен был быть показан наблюдателям так, чтобы был виден выбор избирателя. Это нарушение легко проверить по видео с веб-камер. И напомним, что мы всего-навсего хотели бы верить в честность выборов на этапе подсчета голосов. Элла Памфилова после многочисленных обращений уфимцев сделала первый шаг: предоставила возможность посмотреть эти видео на нескольких участках в Уфе.

Заместитель председателя партии "Яблоко" Н. Рыбаков  обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой передать материалы проверки с УИК № 9 в следственный комитет России, а также дать возможность просмотреть видео еще с 63 участков в Башкирии.

Мы просим руководство ЦИК России пойти дальше и дать возможность провести широкомасштабную проверку выборов в Уфе по видео с веб-камер. Пойти на беспрецедентный шаг – сделать на месяц все видео открытыми  для общества. И тогда граждане убедятся своими глазами, сфальсифицированы результаты выборов в Уфе или нет. Пока видео с УИК № 9 говорит о том, что испытывать доверие к выборам не стоит. Убедите нас в обратном?

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

09.12.2016
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
Правительство Башкирии и профильный комитет Госсобрания оставили принцип нуждаемости

08.12.2016
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
Их не устроило запроектированное на территории 26-этажное здание на месте для строительства татарской гимназии

08.12.2016
Учалинская школа планирует сделать уборщиц миллионерами
Учалинская школа собирается платить уборщицам более двух миллионов рублей

07.12.2016
Проверка «Башнефти» чревата большими проблемами для прежнего руководства – политолог
Дмитрий Михайличенко также считает, что заявления Бабича уменьшат волну слухов и домыслов.

07.12.2016
Депутаты хотят не спрашивать мнения граждан об изменениях уставов муниципалитетов
Госсобранию-Курултаю предлагают поддержать законопроект Северной Осетии - Алании

06.12.2016
В Уфе дольщики из Инорса обратились к Рустэму Хамитову
Они просят вмешаться в ситуацию с банкротством застройщика.

05.12.2016
В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как ее здание «исчезло»
Руководство сельхозкооператива утверждает, что чиновники подделали документы.

05.12.2016
Inkazan: "Бизнес-онлайн" кошмарят за "погоню за сенсацией"
Татарстанское управление ФСИН оказывает давление на СМИ с привлечением следователей

05.12.2016
«Башавтотранс» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства
Компания не сообщила предыдущему работодателю, что взяла на работу бывшего начальника ГИБДД.

05.12.2016
В Туймазах прошел митинг против вырубки деревьев на стройке супермаркета
Строительство началось в санитарно-защитной зоне и без публичных слушаний.

02.12.2016
Суд признал незаконным назначение директора «дочки» ФЖС
Все сделки и решения, совершенные после этого назначения, могут быть оспорены

02.12.2016
В Нефтекамске власти пытались отсрочить выделение жилье сироте
Администрация получила отказ, но пока не сообщает, выделит ли квартиру.

02.12.2016
В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег
Ассоциация молодых депутатов просит не менять порядок безвозмездного выделения земли многодетным семьям

01.12.2016
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
С иском в суд обратились люди, проживающие в здании, которое находится в собственности у предприятия.

01.12.2016
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
«Региональный фонд», распоряжающийся деньгами правительства Башкирии, теряет надежды вернуть миллионы из «Уралсиба»

01.12.2016
«Единая Россия» отмечает свой 15-тилетний юбилей
Свой праздник единороссы Башкирии отметят завтра, 2 декабря

01.12.2016
Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень
В Москве пройдёт международный хоккейный форум

01.12.2016
Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря
Положения программного документа будут озвучены депутатам Госсобрания после президентского

01.12.2016
Максим Орешкин стал главой Минэкономразвития

Теперь он самый молодой министр в кабинете.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Уфе зажгли главную ёлку столицы

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"