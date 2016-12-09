Подкинутые голоса: Как в Уфе фальсифицировали результаты выборов

Разиф АБДУЛЛИН

Представителям «Яблока» удалось просмотреть видео подсчета голосов.

Фото: Рустам Мулюков

История с коллективной жалобой уфимцев к председателю ЦИК России Элле Памфиловой набирает обороты. Напомним, они обращались с просьбой провести полноценное расследование тех нарушений, которые они наблюдали в день выборов в Демском районе Уфы и обращали внимание на то, что им так и не дали просмотреть видеозаписи с участков, сделанные веб-камерами в день выборов.

На прошлой неделе представителей авторов коллективной жалобы Станислава Чайченко и Рустема Мулюкова пригласили в Москву.

- Была создана рабочая группа, куда вошли члены ЦИК России Шевченко и Кинев, представители партии «Яблоко», ЦИК Башкирии, - рассказал Медиакорсети Рустам Мулюков. – У нас были доверенности от авторов коллективной жалобы. И благодаря позиции Памфиловой и Кинева нам дали возможность просмотреть видео с УИК №9.

Просмотренная видеозапись заставит многих призадуматься. На ней ясно видно, что сигналы наблюдателей о нарушениях при подсчете голосов подтверждаются.

- После того как бюллетени из урн были отсортированы, - рассказывает Рустам Мулюков, - председатель комиссии (лишена должности по решению ЦИК РБ – прим.) пригласила всех присутствующих на участке попить чай. Все, в том числе и сотрудник полиции, покинули помещение для голосования. На видео видно, что после этого председатель УИК №9 и еще одна женщина (секретарь или заместитель председателя УИК) зашли в помещение для голосования, занесли черную спортивную сумку. Потом председатель ушла, а вторая женщина осталась, она выглядывала из-за колонны, потом шла с увесистыми пачками бюллетеней к столу, где уже были отсортированные бюллетени, и добавляла к ним бюллетени из сумки.

В распоряжении редакции есть фото, на которых виден весь этот процесс.

Вот помещение для голосование покидает сотрудник полиции, на часах 23:09 (время московское).

В пустом помещении для голосования появляются председатель комиссии и ее подчиненный. Время - 23:13.

В руках у сотрудника УИК № 9 появляется черная спортивная сумка, время - 23:14.

Из этой сумки постепенно добавляются бюллетени на стол, время 23:14.

Сотрудница УИК № 9 сумку с бюллетенями оставила за колонной, куда не достает веб-камера.

Периодически в помещение для голосования заходит председатель УИК №9, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Время - 23:17.

Сотрудник УИК № 9 продолжает таскать бюллетени пачками из-за колонны. Время - 23:23.

Процесс "добавления" бюллетеней затянулся примерно на полчаса. Время последнего снимка - 23:44

- Информацию по явке стали скрывать после обеда, - ранее (22 сентября) рассказывал Медиакорсети Рустам Мулюков. – В итоге данные наблюдателей и комиссий практически на всех участках расходились в 1,5-2 раза, только в 2-3 участковых комиссиях провели честный подсчет голосов. Практически везде подсчет голосов после 20.00 долго не начинали вести, последний итоговый протокол на одном из участков мы забрали в 11.00 19 сентября. Я могу сделать вывод, что реальная явка в Уфе была примерно 30 процентов, а не 50-60 процентов, как было объявлено. Выборы прошли с многочисленными нарушениями и даже преступлениями.

После видеообращения представителя «Яблока» на выборах Станислава Чайченко к Элле Памфиловой в Уфу в октябре приехала проверка. Два члена ЦИК России, Шевченко и Сироткин, пообещали всем активистам, сообщавшим о нарушениях на выборах, что они смогут просмотреть видео с веб-камер в Уфе, чтобы проверить, были нарушения или нет. Но почему-то ни на одном из участков видео полностью просмотреть не удалось. Тем не менее после октябрьской проверки за «нарушения отдельных норм избирательного законодательства» своих должностей лишились главы семи участковых комиссий — № 2, 9, 12 в Демском районе и №214, 216, 247 и 284 в Октябрьском районе Уфы, а председателям городских УИК № 6, 17 и 245 объявили выговоры.

Сегодня, по словам Рустема Мулюкова, за нарушения на выборах в отставку отправлен глава администрации Демского района Уфы Зыфар Касимов.

- Сегодня в ДК «Орион» состоится его прощание с коллегами, - сообщил Рустем Мулюков. – Мы связываем его отставку с выборами. Так Рустэм Хамитов отреагировал после встречи с Эллой Памфиловой. Но мы не остановимся на этом. Мы смотрим видео еще на шести участках. Благодаря Элле Памфиловой и члену ЦИК России Киневу теперь у нас такая возможность есть.

Напомним, что Медиакорсеть вела трансляцию в день голосования и в ночь подсчета голосов. И мы сообщали о нарушениях в Демском районе Уфы и не только, сообщения сопровождались или свидетельствами очевидцев, или фото- и видео-доказательствами. В ЦИК Башкирии сразу после выборов поспешили отчитаться, что особых нарушений не было. Хотя позже были вынуждены уволить председателей семи УИК в Уфе – за нарушения. По данным редакции, практически ни на одном УИК в Уфе не соблюдалась процедура подсчета голосов, согласно которой каждый бюллетень должен был быть показан наблюдателям так, чтобы был виден выбор избирателя. Это нарушение легко проверить по видео с веб-камер. И напомним, что мы всего-навсего хотели бы верить в честность выборов на этапе подсчета голосов. Элла Памфилова после многочисленных обращений уфимцев сделала первый шаг: предоставила возможность посмотреть эти видео на нескольких участках в Уфе.

Заместитель председателя партии "Яблоко" Н. Рыбаков обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой передать материалы проверки с УИК № 9 в следственный комитет России, а также дать возможность просмотреть видео еще с 63 участков в Башкирии.

Мы просим руководство ЦИК России пойти дальше и дать возможность провести широкомасштабную проверку выборов в Уфе по видео с веб-камер. Пойти на беспрецедентный шаг – сделать на месяц все видео открытыми для общества. И тогда граждане убедятся своими глазами, сфальсифицированы результаты выборов в Уфе или нет. Пока видео с УИК № 9 говорит о том, что испытывать доверие к выборам не стоит. Убедите нас в обратном?