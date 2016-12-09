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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями// 09.12.2016
Правительство Башкирии и профильный комитет Госсобрания оставили принцип нуждаемости
Заседание аграрного комитета Госсобрания на этой неделе изначально было запланировано на вторник 6 декабря. Но было перенесено на четверг. Причина – споры вокруг поправок в закон «О регулирование земельных отношений», которые ограничивали семьи республики, в первую очередь многодетные на право получения бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. На заседание журналисты пришли в ожидание бурных дискуссий во время второго чтения теперь уже печального известного закона. Но нас постигло некое разочарование. Изначально глава комитета Расул Гусманов не был предрасположен к обсуждению поправок, и даже не дал высказаться противникам правительственных поправок в законопроект, своим коллегам – депутатам Загиру Хакимову, Рамилю Бигнову и Сергею Колесникову.
О том, какие изменения во вносимых поправках внесло правительство рассказал заместитель Премьер-министра Башкирии Евгений Гурьев. Депутатам, которые активно протестовали против некоторых поправок исполнительной власти удалось в какой – то степени отстоят свою точку зрения. Так, например получение материнского капитала не может служить причиной для отказа в предоставление бесплатной земли. Также поправки в закон не коснутся семей, которые уже стоят в очереди, - объяснил вице – премьер правительства. Однако по – прежнему в новой редакции закона «О регулирование земельных отношений» остается принцип нуждаемости. Если многодетная семья уже имеет участок, то она может быть поставлена в очередь, но приоритетом в получение земельных участков будут пользоваться семьи, у которых нет в собственности земли под строительство. Между первым и вторым чтением в проект закона было внесено 25 поправок, но о большинстве из них мы так и не узнали. Председатель комитета Госсобрания Расул Гусманов поставил все поправки на голосование, отметив, что сводная таблица есть у депутатов. Впрочем, даже сами народные избранники скорее всего так и не поняли, за что они голосовали.
Депутат Госсобрания Загир Хакимов в разговоре с политобозревателем Медиакорсети отметил, что никаких разъяснений по поправкам в розданных комитетом материалах не имеется и они идут без привязки к закону.
Загир Хакимов считает, что торопиться с принятием поправок, касающихся выделения бесплатной земли многодетным семьям, семьям с детьми - инвалидами не стоит. Их объединенная депутатская группа обратилась к главе Башкирии, чтобы Рустэм Хамитов отклонил этот проект закона. Депутат Госсобрания также собирается выступить 22 декабря на пленарном заседание парламента и просить Константина Толкачева и своих коллег отложить голосование по внесенным поправкам.
Еще раз хотелось напомнить нашим читателям, что в 2012 году одним из «майских указов» президент страны Владимир Путин поручил правительству «разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий» многодетных семей. Одной из таких мер должно было стать «создание необходимой инфраструктуры на земельных участках», проводить эти работы предполагалось «при поддержке субъектов и муниципальных образований». К этому вопросу глава государства возвращался еще несколько раз. В феврале этого года Путин на форуме ОНФ заявил, что необходимо обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей.
25 марта 2016 года премьер – министр России Дмитрий Медведев потребовал в течение трех лет ликвидировать очередь многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельных участков.
Но как показала практика, некоторые регионы, в том числе и Башкирия трактуют поручения президента по-своему и, как выясняется, далеко не в пользу граждан. Депутаты Госсобрания республики, абсолютное большинство из которых являются членами «Единой России» таким образом, своеобразно подошли к выполнению майских указов президента страны и поручений своего партийного лидера. Хотя если из очереди исключить большую часть многодетных семей, нуждающихся в бесплатной земле, за три года в нашей республике эта задача будет успешно решена. И мы бодро отрапортуем в Москву, что поручение Путина Башкирия в этом вопросе выполнила полностью.
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