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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
История о брошенных братских могилах в Уфе возмутила помощников Путина// 09.11.2016
Проблему заброшенного кладбища на Курочкиной горе в Уфе, где несколько лет назад обнаружили братские могилы участников второй мировой войны, обсудили на конференции ОНФ.
Сегодня, в Уфе в ходе региональной конференции ОНФ члены башкирского исполкома подняли тему захоронения на Курочкиной горе. В очередной раз рассказав историю многолетнего «стояния на горе», член ОНФ уфимский журналист Шамиль Валеев обратился к присутствующим с предложением организовать рабочую группу для поиска и изучения информации о захоронении. Если говорить о собравшихся, то редко где можно увидеть такую разнообразную публику, представители министерств и депутаты Госдумы и Курултая, журналисты, общественники и один из основных экспертов федерального штаба ОНФ, сопредседатель отделения в Московской области Александр Лысенко.
- Мне удалось найти имена двух похороненных на Курочкиной горе, оба они служили в НКВД, - рассказал Шамиль Валеев, - сейчас я пытаюсь найти их родственников, и уже выяснил село, откуда они родом.
В свою очередь представитель министерства культуры региона предложил, как только появится подтверждённая информация о захоронении, обратиться в кабмин Башкирии с просьбой внести кладбище в список выявленных культурных объектов. Тут не выдержал Лысенко, он напомнил работнику минкультуры об обязанностях по выявлению таких объектов, пристыдил за то, что «фашистские могилы» на Лопатинском кладбище Уфы содержатся в порядке, а братские захоронения защитников родины в Уфе забыли и бросили.
В итоге сошлись на том, что будет организована рабочая группа, члены которой займутся сбором информации о тех кто похоронен на кладбище, и после этого будут сделаны обращения чиновникам, в чьих силах помочь навести порядок на братских могилах.
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