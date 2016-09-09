Неординарный Кадыров: говорит бывший врач и банкир

Медиакорсеть решила проанализировать речи одного из участников предвыборной гонки.

Выборная компания депутатов Госдумы России приближается к своему финишу. За несколько оставшихся дней мы решили дать нашим читателям представление о наиболее ярких и неординарных фигурах в избирательном процессе. Первым в этом ряду мы решили выбрать бывшего врача-реаниматолога, руководителя банка «Восток», бывшего первого альтернативного кандидата в президенты Башкирии Рафиса Кадырова.

Теперь Рафис Кадыров возглавляет ОАО «GTL», компанию, которая занимается переработкой факельных газов.

«Я пришел вернуть вам вашу собственность»

Эти слова являются ключевыми в предвыборных выступлениях Кадырова. Для непосвященных поясним, что в свое время Рафис Кадыров возглавлял ЧИФ «Восток», в который свои ваучеры (приватизационные чеки) вложили около миллиона жителей Башкирии.

Тогда фонд купил акции более 650 лучших предприятий России (200 из которых – с контрольным пакетом (более 51%) акций, 200 с блокирующим (более 25%) пакетом акций, остальные – до 25%). В их числе были такие гиганты, как «Лукойл», «Норникель», Магнитогорский металлургический комбинат, Уфимское моторостроительное производственное объединение.

- Но в результате рейдерского захвата я был отстранен от руководства фондом, - утверждает Кадыров. - А любые действия, совершенные после этого, незаконны. Был распродан крупнейший инвестфонд, который владел значительной долей экономики страны. Почти миллион человек лишились своей собственности. Сделка не была подписана мною, я никому не продавал акции, значит, они не могут быть присвоены. Никто не выкупал 51% пакета акций, для этого должно было быть принято решение большинством акционеров.

- У народа забрали собственность в тот момент, когда он был наиболее уязвим при переходе на рыночную экономику, - раскрывает эту тему Кадыров. - У меня остались договоры с миллионом человек о том, что они доверяют мне своё имущество. Они могут быть расторгнуты только на основании закона. Народ Башкирии может на законных основаниях требовать свою долю в предприятиях, даже если акции утрачены или их украли: их можно восстановить через реестр акционеров и получить недополученные дивиденды.

Уничтожение ЧИФ «Восток» - итог дикой «прихватизации», которой я хотел противостоять посредством создания этого фонда, чтобы оградить жителей республики от разграбления. Сегодняшние олигархи должны нашему населению круглую сумму. Подсчёты условны, но это примерно только по невыплаченным дивидендам около миллиона долларов на каждого акционера. Поэтому всем, кто участвовал в этом распределении акций, рано или поздно придётся заплатить. Это имущество принадлежит народу Башкирии, и всё, что сделано без моей подписи, не имеет юридической силы. Возможно, русских в списке «Форбс» станет меньше, но они должны выплатить и дивиденды, и проценты.

Главное в экономике - инвестиции

Разумеется, ни один кандидат в своих выступлениях не может обойти тему экономики. Что надо сделать в регионе, чтобы обеспечить его экономический рост? У Кадырова есть свой ответ на этот вопрос.

- Нужны деньги. Инвесторы. Инвестиции в очень больших объемах, - раскрывает свой рецепт экономического роста Рафис Кадыров. - Заводы, которые сегодня стоят, должны работать, нужно внедрять современные технологии, производить продукцию высокой стоимости. Надо дать молодым инженерам, выпускникам технических вузов, возможность работать, создавать новые технологии в области авиации, оборонной промышленности. В советское время СССР принадлежала треть мирового авиарынка. А Башкирия производила 80 % внутренних деталей к российским самолетам. Мы были экономической мощью России, занимали 5-6 место среди союзных республик по объемам ВВП. А сегодня? Если выкупить сборочные цеха, можно было бы создать самолетостроительную компанию. Пока мы в силах вернуть былую мощь.

Поэтому следующий управляющий республики должен быть финансистом, который умеет привлекать деньги. Если этого не будет, мы опустимся до первобытного уровня и потеряем даже то, что имеем. Самое страшное – мы почти потеряли рабочий класс. Новое оборудование можно купить, но кто будет на нем работать? Но у нас еще есть инженеры, производственный опыт. И нет иного пути, кроме как научиться привлекать деньги. Тогда мы создадим совершенно другую республику и за 10 лет выйдем на передовые рубежи.

Но откуда взять эти деньги, спросит каждый. Вот что говорит бывший банкир:

- Самый реальный путь для этого - восстановление ЧИФ «Восток». Это привлечет в Башкирию около 500 млрд долларов. Это очень большая сумма: можно заново республику построить. Более того: восстановление ЧИФ даст гарантию привлечения ресурсов. Владея 12 % акций ЛУКОЙЛа, можно заложить их на 10 лет и на 10 лет взять инвестиции, чтобы построить крупное производство. То есть управлять активами. Воровской период надо пройти и начать жить для себя, своих детей и внуков. Все, что нам нужно, – умные управляющие и поменьше чиновников, милиция для порядка и суд, чтобы мирно решать проблемы. Все остальное мы можем сами. Надо пройти переходный период и начать нормально, спокойно жить, не беспокоясь, разрешит ли нам Москва что-то сделать. Москве до нас дела нет. Мы здесь живем, нам решать.

Бывший врач-реаниматолог о будущем российской медицины.

- Моя позиция такова: какой бы сложной ни была экономическая ситуация в стране, категорически нельзя сокращать финансирование медицины и закрывать медицинские пункты в сельской местности. Необходимо стремиться выйти на европейский стандарт. Где 6-8 процентов ВВП выделяется на медицину, - говорит о медицине Кадыров.

- Уже сейчас врачи вынуждены работать в 2-3 местах, и это не может не сказываться на качестве их работы, - говорит Рафис Кадыров. - А уровень зарплат медсестер и другого младшего медицинского персонала таков, что растет риск вообще потерять медсестер и санитарок, что приведет к серьезным нарушениям санитарно-эпидемиологических норм в больницах. Если 90 процентов материальных благ присваивается элитой, то остальным достается не более 10 процентов. Поэтому без изменения государственной политики – уровень жизни продолжит снижаться, а численность населения страны будет падать. Решение этих проблем лежит только через экономический рост.

Его первый законопроект в Госдуме, по словам Кадырова, будет касаться формирования инвестиционного рынка в России.

- Если в развитых странах население является главным инвестором в собственную экономику, а предприниматели могут рассчитывать на «длинные деньги» и развивать бизнес, то в нашей стране доступ к рынку имеет ограниченный круг лиц, связанных коррупционными механизмами с правящей бюрократией, - утверждает Кадыров. – Именно поэтому капитализация, например, американской компании Apple выше, чем у всего российского рынка акций. Я хочу коренным образом это поменять.

Вместо выводов

Можно, конечно, много говорить и о других идеях и обещаниях, прозвучавших в ходе выступлений этого кандидата, но мы решили ограничиться этим. Подробнее каждый желающий сможет ознакомиться с выступлениями Кадырова на его официальном сайте в интернете. Также у него есть и собственный канал Youtube и аккаунт в Facebook, технический прогресс не стоит на месте.