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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии жители возмутились дороговизной подключения воды

Наталья КУЗНЕЦОВА // 09.09.2016
Трубу прокладывают в Учалинском районе Башкирии по федеральной программе.

Фото: Кристина Дейнеко

Жители села Уральск Учалинского района Башкирии недовольны тем, что их заставляют платить за подключение к водопроводу. Пару недель назад здесь начали прокладывать трубу, однако соединение с дворами людей просят оплатить из собственных средств. 

- Прокладывают только общую трубу вдоль села, потом, говорят, установят колонки,  - пояснил «Медиакорсети» житель Уральска, пожелавший остаться неизвестным. – За то чтобы вода приходила прямо в дом, с каждого двора подрядчик просит заплатить порядка 22 тысяч, но это для многих дорого. Люди ничего не понимают: то ли подрядчик хочет нажиться, то ли государство на нас экономит.

Ситуацию «Медиакорсети» прояснили в администрации Учалинского района Башкирии. Как сообщила начальник отдела капитального строительства Альбина Политавкина, софинансирование со стороны жителей предполагалось изначально.

- Трубопровод протяженностью 3,6 километра с двумя водонапорными башнями строится в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», - пояснила она. – Финансирование идет из нескольких источников. На эти цели выделено 7,8 миллиона рублей. Что касается проведения труб непосредственно к домам, то это обычно всегда делается за счет собственников и заложено в данной программе.

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