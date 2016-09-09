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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Уфимский горизбирком начал снимать неугодных кандидатов с выборов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 09.09.2016
С дистанции убрали представителя КПРФ Шамиля Шамсиева.

Фото: ufacity.info

Уфимский горизбирком еще раз доказал, что является структурой, полностью подчиненной столичной администрации. А как могло быть по другому, если председателем горизбиркома является начальник отдела трудовых и социальных отношений управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Уфы Геннадий Майоров. То есть человек, подконтрольный мэру Уфы Иреку Ялалову.

В Уфе уже  на этапе регистрации технично "срезали" почти половину выдвинутых партийных списков. Отказ в регистрации получили партии "Родина", "Защитники Отечества", Партия роста. Партию "Яблоко" сняли с дистанции еще на стадии заверения списков. Из 162 кандидатов-одномандатников, выдвинувшихся по 18 округам, отказ получили 78 человек. КПРФ лишилась трети своих выдвиженцев, у "Патриотов России" и Партии роста не зарегистрировали по 13 кандидатов, "Зеленые" сумели вывести на предвыборную дистанцию лишь одного кандидата. Партия "Защитники Отечества" не смогла зарегистрировать ни одного своего участника предвыборной гонки.

Но на этом история не закончилась. Сильных кандидатов – конкурентов для «Единой России» по одномандатным округам начали убирать практически на самом финише избирательной кампании. Под раздачу попал и кандидат от КПРФ Шамиль Шамсиев, который был выдвинут в одномандатном избирательном округе №11.  Горизбирком обратился в суд с просьбой отменить регистрацию Шамсиева, и добился положительного для себя решения. Медиакорсеть связалась с депутатом Госсобрания от КПРФ Вадимом Старовым, чтобы выяснить причину снятия с предвыборной дистанции кандидата от КПРФ.

- Решение очень странное, горизбирком Уфы вменяет в вину нашему кандидату превышение над  расходами по пожертвованиям на избирательный счет на 35 тысяч рублей. Решение суда уже оглашено, но пока оно не вступило в силу. Шамиль Шамсиев готовит жалобу и будет до конца отстаивать свою правоту, - заявил Вадим Старов. – С заявлением по поводу снятия нашего кандидата в избирком обратились наши конкуренты – «Коммунисты России» и кандидат-одномандатник от «Единой России» банкир Айдар Зубаиров. Видимо, были сделаны замеры, и стало понятно, что наш кандидат обыгрывает своих соперников. И началась вакханалия. Сперва было обращение в суд и обвинения в том, что Шамсиев выпустил слишком много агитационных материалов. Но  суд не стал принимать эти бредовые заявления. Нашли другой повод. Частное лицо пожертвовало в избирательный фонд кандидата 160 тысяч вместо положенных 125 тысяч рублей и суд вместе с горизбиркомом тут же за это ухватились, и было принято нужное решение, которое расчищает путь в горсовет кандидату от партии власти, - отметил Вадим Старов.

По мнению еще одного представителя КПРФ, депутата Госдумы Александра Ющенко, такое нарушение нельзя считать существенным, и за это не отменяют регистрацию кандидата.

- За Шамсиева мы будем бороться до конца. С ним поступили несправедливо, и явно не обошлось без пресловутого административного ресурса. Наш кандидат провел порядка 60 дворовых встреч, обошел и объездил весь свой округ. Конкурент от ЕР – банкир, который ничего не смог противопоставить личным встречам нашего кандидата, и поэтому власти и пошли на такой шаг, - подчеркнул Александр Ющенко. – Что касается конкурентов, хочу сказать, за голоса избирателей надо бороться честными методами. Горизбиркому и представителям партии власти предлагаю прочитать слова руководителя регионального отделения «Единой России» Константина Толкачева: «Жаль, что оппоненты не занимаются собственной агитационной кампанией, а ищут «ошибки» у нас. Мы выступаем за честные, чистые выборы». Эти слова он говорил, обращаясь к представителям других партий. Но я думаю, что все это в первую очередь относится и к самой «Единой России». Надеюсь, что суд рассмотрит жалобу Шамиля Шамсиева и восстановит его регистрацию, - подчеркнул Александр Ющенко.

Медиакорсеть следит за развитием ситуации вокруг кандидата в депутаты уфимского горсовета от КПРФ Шамиля Шамсиева. И мы еще раз хотим обратить внимание руководителей ЦИК Башкирии и России на полную закрытость горизбиркома Уфы от  журналистов. Добиться какой-то информации от представителей этой избирательной комиссии просто нереально. Последняя пресс-конференция руководства уфимского избиркома, которая была на нашей памяти первой за последние несколько лет,  была проведена только для «своих» (муниципальных) СМИ, что вызвала вполне справедливое возмущение со стороны журналистского сообщества республики. 

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