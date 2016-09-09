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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимский горизбирком начал снимать неугодных кандидатов с выборов// 09.09.2016
С дистанции убрали представителя КПРФ Шамиля Шамсиева.
Фото: ufacity.info
Уфимский горизбирком еще раз доказал, что является структурой, полностью подчиненной столичной администрации. А как могло быть по другому, если председателем горизбиркома является начальник отдела трудовых и социальных отношений управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Уфы Геннадий Майоров. То есть человек, подконтрольный мэру Уфы Иреку Ялалову.
В Уфе уже на этапе регистрации технично "срезали" почти половину выдвинутых партийных списков. Отказ в регистрации получили партии "Родина", "Защитники Отечества", Партия роста. Партию "Яблоко" сняли с дистанции еще на стадии заверения списков. Из 162 кандидатов-одномандатников, выдвинувшихся по 18 округам, отказ получили 78 человек. КПРФ лишилась трети своих выдвиженцев, у "Патриотов России" и Партии роста не зарегистрировали по 13 кандидатов, "Зеленые" сумели вывести на предвыборную дистанцию лишь одного кандидата. Партия "Защитники Отечества" не смогла зарегистрировать ни одного своего участника предвыборной гонки.
Но на этом история не закончилась. Сильных кандидатов – конкурентов для «Единой России» по одномандатным округам начали убирать практически на самом финише избирательной кампании. Под раздачу попал и кандидат от КПРФ Шамиль Шамсиев, который был выдвинут в одномандатном избирательном округе №11. Горизбирком обратился в суд с просьбой отменить регистрацию Шамсиева, и добился положительного для себя решения. Медиакорсеть связалась с депутатом Госсобрания от КПРФ Вадимом Старовым, чтобы выяснить причину снятия с предвыборной дистанции кандидата от КПРФ.
По мнению еще одного представителя КПРФ, депутата Госдумы Александра Ющенко, такое нарушение нельзя считать существенным, и за это не отменяют регистрацию кандидата.
Медиакорсеть следит за развитием ситуации вокруг кандидата в депутаты уфимского горсовета от КПРФ Шамиля Шамсиева. И мы еще раз хотим обратить внимание руководителей ЦИК Башкирии и России на полную закрытость горизбиркома Уфы от журналистов. Добиться какой-то информации от представителей этой избирательной комиссии просто нереально. Последняя пресс-конференция руководства уфимского избиркома, которая была на нашей памяти первой за последние несколько лет, была проведена только для «своих» (муниципальных) СМИ, что вызвала вполне справедливое возмущение со стороны журналистского сообщества республики.
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