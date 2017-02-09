Жители Уфы обратились в Минстрой России с жалобой на местных чиновников

Константин КЛИМОВ

По их мнению сотрудники Госжилнадзора покрывают произвол управляющей компании.

Фото: http://www.restate.ru/

В редакцию информационного агентства «Медиакорсеть» обратились жильцы одного из домов в Дёмском районе Уфы. По их словам, районное УЖХ игнорирует решения жильцов, а собственники домов чувствуют себя крепостными без права голоса.

- Своё решение собственники многоквартирного дома приняли ещё в начале декабря, но реализовать его не могут до сих пор. Дёмское УЖХ попросту не отдаёт дом из управления, не передаёт документы, продолжая сбор денег. Жители же при этом на свои заявки получают ответ из УЖХ, что дом ими не обслуживается. Выбранная жителями компания не может приступить к управлению, хотя договоры с собственниками заключены, - говорит Наталья Караваева.

Передача дома в управление другой компании достаточна проста, для этого нужно включить объект в лицензию выбранного предприятия, это должен сделать Госжилнадзор. Однако чиновники продолжают настаивать на том, что дом до сих пор обслуживается УЖХ Дёмского района, а подтверждением этого называют договор, заключённый между товариществом собственников жильцов (ТСЖ) и местным ЖЭУ. При этом никто из чиновников не удосужился проверить существует ли названное ТСЖ (жильцы ликвидировали его два года назад), но даже если госслужащие не знают о ликвидации ТСЖ, то остаётся открытым вопрос «При чём тут ЖЭУ?» ведь ЖЭУ и УЖХ это разные юридические лица.

Стоит отметить, что жильцы дома №13 по улице Мусоргского пытаются «уйти от гнёта» Дёмского УЖХ уже второй раз, в 2013 году они уже голосовали об уходе от названной компании, однако коммунальщики просто проигнорировали решение жильцов.

Недавно жильцы обратились с жалобой в Минстрой России, и готовят заявление в прокуратуру России, «о сговоре и коррупции в жилищно-коммунальной сфере города».