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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури

Наталья КУЗНЕЦОВА // 08.12.2016
Их не устроило запроектированное на территории 26-этажное здание на месте для строительства татарской гимназии

Депутаты уфимского городского совета сегодня проголосовали против нового проекта планировки и межевания парка Гафури, заказчиком которого является ООО "ТНК Юниверс". Их в частности не устроило запланированное в проекте 26-этажное здание апартаментов. По мнению депутатов, оно испортит внешний вил парка, на территории которое преобладают малотажные объекты.

Против проведения публичных слушаний по проекту проголосвали 22 из 27 присутствующих на заседании депутатов. Представлющий проект замглавы администрации Уфы Александр Филиппов подчернул, что проголосовать предлагается только за сами слушания, а не за сам проект, однако ряд депутатов это не убедило. Как напомнил перед голосованием заместитель председателя совета Анатолий Горячев, он уже выносился на публичные слушания два года назад и не получил поддержку населения. 

- В свое время этот участок выделялся под строительноство татарской гимназии, на сегодня этот проект не реализован - пояснил после заседания Горячев журналистам. - Поэтому мы детально изучим договор, на основании которого эта территория была передана новой компании. Если данный объект (татарская гимнази - прим.ред.) не построен, то мы остро поставим вопрос вообще о лишении права собственности. Либо они должны построить какой-либо объект, который будет в стиле самого парка. На сегодня вся территория парка приведена в соответствие, а данный объект ни к чем хорошему не приведет.

По данным СПАРК-Интерфакс, "Транснациональная компания Юниверс" была образована в 2003 году, уставный капитал - 798 тысяч рублей. Учредителями являются Рамиль Бигнов (депутат Госсобрания-Курултая РБ - прим.ред) и Расима Садыкова - по 50 процентов. Компания специализируетс на геолого-разведочных, геофизических и геохимические разработках в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Рамиль Бигнов, комментируя решение горсовета Медиакорсети подчеркнул, что проект был разработан по просьбе города и прошел согласование в Главархитектуре.

- Предыдущий предприниматель, который обязался разработать этот проект парка, не выполнил своих обязательств, а под этим предлогом установил лишь колесо обозрения, и "Юниверс", заказав разработку и оплату данного проекта по просьбе города, по сути, выполнил свою социальную миссию перед городом и горожанами, - отметил он. - Главархитектура города дала положительное заключение данному проекту и обратилась в городской совет с предложением вынести его на публичные слушания, а городской совет проголосовал против этого, превысив, на мой взгляд, свои полномочия, поскольку проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами. Публичные слушания, в соответствии с действующим законодательством, в любом случае должны быть проведены, и именно там должно быть решено, устраивает граждан проект парка или нет, а для этого горсовет вынужден будет вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Есть ли среди голосующих группы специфических интересов по этому проекту, руководствовались ли депутаты общегородским благом или сами имеют отношение к проекту обустройства этого парка, и какой конфликт интересов стоит за такой внезапной для уфимского горсовета полемикой - предмет отдельного журналистского разбирательства.

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