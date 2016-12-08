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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Учалинская школа планирует сделать уборщиц миллионерами

Константин КЛИМОВ // 08.12.2016
Учалинская школа собирается платить уборщицам более двух миллионов рублей

Учалинская администрация разместила госзаказ на оказание клининговых услуг среднеобразовательной школе № 10 на 2017 год. В техническом задании говорится, что на уборку десяти классов, библиотеки, спортзала и служебных кабинетов будет потрачено 2,096 млн рублей. Как и положено в обосновании цены делался запрос предложений, и как ни странно все три опрошенных чиновниками компании попросили за свою работу одинаковую сумму.

По данным взятым с популярных сайтов по поиску работы, средняя зарплата уборщицы в Башкирии составляет 10 тысяч рублей. Простой расчёт показал, что за 2,096 млн школа может трудоустроить 16 уборщиц, но если нанять всего двух уборщиц, то зарплата каждой будет 83 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году за те же услуги школа платила 1,4 млн рублей. 

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