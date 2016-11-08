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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии обсудили, как давать земельные участки многодетным семьям// 08.11.2016
На заседании комитета Госсобрания отклонили закон, предусматривающий строительство инфраструктуры для таких земель.
Фото: пресс-службы Госсобрания РБ
Сегодня на заседании аграрного комитета парламента республики был отклонен проект закона, по которому предполагалось финансирование из бюджета подведения инженерных сетей к земельным участкам, полученным многодетными семьями. Автор законопроекта депутат Рамиль Бигнов отметил, что сегодня обеспечение коммуникациями данных земель федеральным законом возложено на муниципалитеты, а средств на это у них нет. Получается двоякая ситуация: закон есть, а исполнять его - денег нет. Депутат Госсобрания предложил все эти вопросы решать на республиканском уровне.
Коллеги не поддержали законодательную инициативу Рамиля Бигнова. Было сказано, что в законопроекте не названы источники финансирования. Отрицательное заключение дало и правительство Башкирии. Члены комитета также отметили, что федеральное правительство, к сожалению, никоим образом не участвует в финансировании создания инфраструктуры для земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан. Были предложены и альтернативные варианты. Например, выделять участки в населенных пунктах, где уже есть готовая инфраструктура. Но как было отмечено, большинство очередников и семей хотят получить земли около Уфы или в Уфимском районе.
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