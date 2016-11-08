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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии обсудили, как давать земельные участки многодетным семьям

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.11.2016
На заседании комитета Госсобрания отклонили закон, предусматривающий строительство инфраструктуры для таких земель.

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

Сегодня на заседании аграрного комитета парламента  республики был отклонен проект закона, по которому предполагалось  финансирование из бюджета  подведения инженерных сетей к земельным участкам, полученным многодетными семьями. Автор законопроекта депутат Рамиль Бигнов отметил, что сегодня обеспечение коммуникациями данных земель федеральным законом возложено на муниципалитеты, а средств на это у них нет. Получается двоякая ситуация: закон есть, а исполнять его - денег нет. Депутат Госсобрания предложил все эти вопросы решать на республиканском уровне.

- Правительство региона вынуждено решать эти вопросы, потому что этого требуют на федеральном уровне, и эти меры вписаны и в рейтинги оценки деятельности глав субъектов. Но раз нет на это средств, надо тогда отменять федеральное законодательство, зачем тогда людям голову морочить, - сказал в разговоре с Медиакорсетью Рамиль Бигнов. – Надо просто набраться смелости и сказать, что сегодня у правительства России или регионов нет денег в бюджете. Или наказывать тех, кто не исполняет закон. А выделять семьям земельные участки в голом поле и потом бодро рапортовать наверх об исполнении – получается просто обманывать самих себя.

Коллеги не поддержали законодательную инициативу Рамиля Бигнова. Было сказано, что в законопроекте не названы источники финансирования. Отрицательное заключение дало и правительство Башкирии. Члены комитета также отметили, что федеральное правительство, к сожалению, никоим образом не участвует в финансировании создания инфраструктуры для земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан. Были предложены и альтернативные варианты. Например, выделять участки в населенных пунктах, где уже есть готовая инфраструктура. Но как было отмечено, большинство очередников и семей хотят получить земли около Уфы или в Уфимском районе. 

 

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