8 ноября, вторник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Министру здравоохранения России пожаловались на больницу Нефтекамска

Наталья КУЗНЕЦОВА // 08.11.2016
Авторы обращения возмущены нарушениями в работе главврача медицинской организации, главврач все отрицает.

Общественники Нефтекамска написали открытое письмо министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Они возмущены работой местной больницы. Пациенты, по их словам, не могут получить многие положенные им по закону бесплатные услуги, так как их оказывают частные фирмы, многие из которых расположены на территории больницы. Региональный минздрав уже проводил проверку по данному факту, но это ни к чему не привело.

Открытое письмо от имени жителей города написала общественная организация «Народный фронт Регион». К общественникам, как следует из письма, постоянно поступают жалобы от горожан на работу местной больницы. Людям приходится сдавать многочисленные анализы за деньги в частной фирме «Лаборатория медицинских анализов» («К-лаб»). Эта организация  беспрепятственно работает в помещении больницы и делает платно те анализы, которые по закону положены людям бесплатно. Более того, говорится в письме, по указу главврача Альбины Кузнецовой, в частную фирму переведена значительная часть оборудования.

Помимо этого, на территории больницы, как следует из письма, работают несколько других частных организаций. В их числе – прачечная, организация общественного питания.

Ущерб от действий главврача, по оценкам общественников, оценивается уже более чем в миллиард рублей. В связи с этим они просят российского министра инициировать проверку больницы Счетной палатой РФ.

Главврач больницы Альбина Кузнецова с претензиями общественников категорически несогласна.

- У нас недавно прошла комплексная проверка Фонда обязательного медицинского страхования, ни одного нарушения не выявлено, - заявила Альбина Кузнецова Медиакорсети – Все это измышления людей, которые сами себе что-то сочиняют. Вывод услуг на аутсорсинг абсолютно законный, и это сейчас практикуется по всей России.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

08.11.2016
В Башкирии обсудили, как давать земельные участки многодетным семьям
На заседании комитета Госсобрания отклонили закон, предусматривающий строительство инфраструктуры для таких земель.

08.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором
Местные власти нашли деньги на расчистку дороги и автобус.

08.11.2016
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.

07.11.2016
В Башкирии не стали проводить «Русский марш»
Организаторы акции посчитали, что русское движение нуждается в переосмыслении ценностей.

07.11.2016
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
Уфимским коммунистам запретили митинг в священный для них праздник, но они не сдались.

07.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
Власти утверждают, что организовать доставку на автобусе не получается из-за крутого склона.

06.11.2016
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
Шествие начнётся 7 ноября в 12-00 от кинотеатра "Искра"

04.11.2016
Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь
Депутат Госдумы, выбранный в Башкирии, вновь попал в поле зрения следкома.

04.11.2016
В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать мост за полгода
Суд вынес решение в отношении администрации Гафурийского района.

04.11.2016
В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации
Депутаты районного Совета сделали это со второй попытки.

03.11.2016
Журналисты предложили сэкономить 400 миллионов депутатам гордумы Москвы
Такая экономия выйдет, если они согласятся пересесть на такси.

03.11.2016
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов
Отношение к наблюдателям в УИК № 216 она сравнила с тем, как Америка относится к России.

03.11.2016
В Башкирии люди ходят по мосту, который может обрушиться в любой момент
Люди ходят по шатающейся неосвещенной конструкции.

02.11.2016
В Уфе жители после капремонта труб страдают от потопа фекалий
Жители обращаются в городские службы, но они им не помогают.

01.11.2016
Автоперевозчики вновь пожаловались антимонопольщикам на мэрию Уфы
Предприниматели считают, что конкурс на распределение городских маршрутов не соответствует закону.

01.11.2016
В Башкирии фермер требует субсидии на убойный цех
Местные власти утверждают, что помогли, чем могли, но ему этого мало.

01.11.2016
ЦИК Башкирии из-за нарушений на выборах уволил семь председателей УИК
При этом по мнению ЦИК РБ, нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не выявлено.

01.11.2016
В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах
Член ЦИК России Евгений Шевченко: Результаты выборов под сомнение не ставятся.

01.11.2016
Элла Памфилова: Необходимо вскрыть все факты нарушений на выборах
Глава Центризбиркома России заявила, что особое внимание комиссия уделяет и ситуации в Башкирии.

5-Я КОЛОНКА

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

ФОТОФАКТ
Уфу засыпало снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"