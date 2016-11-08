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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Министру здравоохранения России пожаловались на больницу Нефтекамска// 08.11.2016
Авторы обращения возмущены нарушениями в работе главврача медицинской организации, главврач все отрицает.
Общественники Нефтекамска написали открытое письмо министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Они возмущены работой местной больницы. Пациенты, по их словам, не могут получить многие положенные им по закону бесплатные услуги, так как их оказывают частные фирмы, многие из которых расположены на территории больницы. Региональный минздрав уже проводил проверку по данному факту, но это ни к чему не привело.
Открытое письмо от имени жителей города написала общественная организация «Народный фронт Регион». К общественникам, как следует из письма, постоянно поступают жалобы от горожан на работу местной больницы. Людям приходится сдавать многочисленные анализы за деньги в частной фирме «Лаборатория медицинских анализов» («К-лаб»). Эта организация беспрепятственно работает в помещении больницы и делает платно те анализы, которые по закону положены людям бесплатно. Более того, говорится в письме, по указу главврача Альбины Кузнецовой, в частную фирму переведена значительная часть оборудования.
Помимо этого, на территории больницы, как следует из письма, работают несколько других частных организаций. В их числе – прачечная, организация общественного питания.
Ущерб от действий главврача, по оценкам общественников, оценивается уже более чем в миллиард рублей. В связи с этим они просят российского министра инициировать проверку больницы Счетной палатой РФ.
Главврач больницы Альбина Кузнецова с претензиями общественников категорически несогласна.
- У нас недавно прошла комплексная проверка Фонда обязательного медицинского страхования, ни одного нарушения не выявлено, - заявила Альбина Кузнецова Медиакорсети – Все это измышления людей, которые сами себе что-то сочиняют. Вывод услуг на аутсорсинг абсолютно законный, и это сейчас практикуется по всей России.
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