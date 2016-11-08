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8 ноября, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором// 08.11.2016
Местные власти нашли деньги на расчистку дороги и автобус.
Фото: Youtube.com
Чиновники Бурзянского района Башкирии решили проблему с доставкой детей из деревни Ямаш в школу. Теперь им не придется идти 10 км на уроки в соседнее Галиакберово с топором через густой лес.
- Решили вопрос, расчистили дорогу, теперь дети не будут ходить пешком через лес, - сообщила Медиакорсети мама одного из школьников Камар Исанаманова, выложившая в сеть видео, на котором дети идут через лес с топором. - В эту субботу начнут возить на автобусе.
Вчера, когда Медиакорсеть писала об этом факте, в местной администрации сообщили, что доставку детей на автобусе не удается обеспечить из-за крутого склона. Ситуацию затем осветили многие СМИ, в том числе телеканал «Россия 24» и радиостанция «Маяк».
Резонанс, который вызвала тема в СМИ и социальных сетях, видимо, помог чиновникам посмотреть на проблему под другим углом.
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