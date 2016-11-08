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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции// 08.11.2016
Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.
В республике в сферу действия антикоррупционных норм подпадают свыше 13 тысяч человек. Это депутаты, государственные и муниципальные служащие. Почти все из этих 13 тысяч человек представили декларации о доходах. Лишь единицы – 24 человека по разным причинам указали неполные сведения.
В то же время прокуратура в этом году выявила более 3,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Свыше одной тысячи незаконных актов приведены в соответствие с федеральным законодательством, 1,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалам проверок возбуждено 46 уголовных дел.
Глава региона заметил, что принимаемые меры не дадут результата до тех пор, пока не поменяется отношение общества к этому явлению. Согласно разным опросам и исследованиям, до трети населения пока ещё терпимо относятся к коррупции.
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