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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.11.2016
Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии  провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

В республике в сферу действия антикоррупционных норм подпадают свыше 13 тысяч человек. Это депутаты, государственные и муниципальные служащие. Почти все из этих 13 тысяч человек представили декларации о доходах. Лишь единицы – 24 человека по разным причинам указали неполные сведения.

- Нужно сказать, что коррупционные проявления среди госслужащих не носят массового характера. Тем не менее, за девять месяцев к дисциплинарной ответственности привлечено 126 человек, уволены трое. Из более чем 13 тысяч человек – это всего лишь доли процента, - отметил Рустэм Хамитов. - Кроме того, в этом году число коррупционных преступлений сократилось на 3,2 процента – 692 против 715. На 10 процентов меньше зафиксировано фактов взяточничества.

В то же время прокуратура в этом году выявила более 3,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Свыше одной тысячи незаконных актов приведены в соответствие с федеральным законодательством, 1,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалам проверок возбуждено 46 уголовных дел.

Глава региона заметил, что  принимаемые меры не дадут результата до тех пор, пока не поменяется отношение общества к этому явлению. Согласно разным опросам и исследованиям, до трети населения пока ещё терпимо относятся к коррупции.

- Это сложный вопрос, и мы обязательно должны понимать, что с нашими гражданами в плане разъяснительной работы надо ещё трудиться. Надо объяснять, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя «денежно» благодарить тех, кто должен выполнять свою работу в силу тех инструкций и положений, которые имеются, - сказал Хамитов. - Коррупция отбрасывает нашу страну назад. Коррупция не даёт расти предпринимательству, ухудшает деловой климат в стране. Мы обязаны бороться с этим злом не покладая рук.

 

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