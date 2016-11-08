Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

В республике в сферу действия антикоррупционных норм подпадают свыше 13 тысяч человек. Это депутаты, государственные и муниципальные служащие. Почти все из этих 13 тысяч человек представили декларации о доходах. Лишь единицы – 24 человека по разным причинам указали неполные сведения.

- Нужно сказать, что коррупционные проявления среди госслужащих не носят массового характера. Тем не менее, за девять месяцев к дисциплинарной ответственности привлечено 126 человек, уволены трое. Из более чем 13 тысяч человек – это всего лишь доли процента, - отметил Рустэм Хамитов. - Кроме того, в этом году число коррупционных преступлений сократилось на 3,2 процента – 692 против 715. На 10 процентов меньше зафиксировано фактов взяточничества.

В то же время прокуратура в этом году выявила более 3,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Свыше одной тысячи незаконных актов приведены в соответствие с федеральным законодательством, 1,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалам проверок возбуждено 46 уголовных дел.

Глава региона заметил, что принимаемые меры не дадут результата до тех пор, пока не поменяется отношение общества к этому явлению. Согласно разным опросам и исследованиям, до трети населения пока ещё терпимо относятся к коррупции.