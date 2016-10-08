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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии митингующие призвали вернуть Сарбаева на пост премьера

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 08.10.2016
В Башкирии началась серия протестных митингов.

Зианчуринский район - один из самых отдалённых от столицы региона, чтобы добраться до районного центра села Исянгулово, нужно проехать 350 километров на автомобиле или на автобусе. Наш корреспондент решился на дальнюю поездку, чтобы рассказать читателям о первом после выборов протестном собрании в регионе.

Начало

Митинг должен был начаться ровно в полдень, но в 11:30 сотрудники ГИБДД перекрыли все подъезды к центру посёлка, а на главную улицу высыпали учащиеся местной школы под руководством преподавателя физкультуры. Легкоатлетический забег сопровождался несколькими экипажами ДПС, в оцепление выставили около десятка полицейских.

Когда стало понятно, что спортивный праздник не помешает недовольным жителям района провести собрание,  полицейские переключились на «протестантов». Первым к организатору митинга Айнуру Хусаинову подошёл невысокого роста полковник с чёрной папкой. Он объявил, что никакого митинга администрация не согласовывала, а разрешила лишь собрание, поэтому никакие флаги и плакаты использовать нельзя. Айнур согласился, добавив, что по закону один плакат можно. Как удалось выяснить позже, администрация района несколько раз отказывала активистам в проведении митинга, в этот раз митинг запретили потому, что «на площади будет проходить мероприятие, организованное администрацией».  Но несмотря на то, что площадь, по словам главы района, будет занята, заявителям разрешили провести здесь собрание граждан.

Через полчаса после назначенного времени на центральной площади собралось около ста человек. Большинство из них люди предпенсионного возраста, некоторые принесли с собой плакаты с написанными чёрной краской лозунгами, другие с флагами «Справедливой России». Начали, как положено, с приветственной речи организатора.

- Сегодня мы собрались тут, чтобы выразить недоверие администрации района, фальсифицированным выборам, и обсудить, как нам быть дальше, - начал Айнур Хусаинов, - Так как нам разрешили только собрание, а не митинг, прошу не разворачивать все плакаты сразу, будем показывать их по одному.

После этого последовал рассказ о том, как нынешний глава развалил сельское хозяйство, сколько закрылось ферм и колхозов, и как фальсифицировали выборы.

 

После этого дали слово всем желающим, коих набралось 11 человек. Все говорили о сельском хозяйстве и о выборах, предлагали Хусаинова на должность главы района, а Раиля Сарбаева в премьер-министры Башкирии. Неожиданностью для всех стало появление на площади председателя совета депутатов Зианчуринского района, который попросил слово на импровизированной сцене.

- Я стою тут с самого начала, и всё слышал. Как вы знаете, совет районных депутатов проголосовал за то, чтобы я стал их председателем, - начал Тальгат Акбутин, - Я вас услышал и озвучу ваши требования на ближайшем заседании совета, и конечно же передам их главе администрации района.

Провокатор

После аплодисментов в адрес Акбутина, слово взял один из присутствующих пенсионеров, он принялся рассказывать об одном из депутатов совета, за которого проголосовал, но ошибся в выборе, и теперь депутат не слышит своих избирателей, решая только свои проблемы. Тут из толпы вышел сам депутат, который решил не словом, а делом доказать свою правоту, и принялся толкать пенсионера. Благо вовремя подоспевшие стражи порядка увели разгорячённого Айдара Мухамедьянова в сторону, и после короткой беседы отпустили. К слову сказать, боевитый депутат оказался работником культуры и директором местного ДК.  

 

Собрание продолжилось, менялись выступающие и плакаты с лозунгами. Люди говорили о выборах, о том, как район занимал первые места по сельскому хозяйству при Рахимове и Сарбаеве, требовали вернуть последнего на пост премьера. Завершилось всё традиционной резолюцией, в которой свели воедино все прозвучавшие предложения. В ближайшее время копии резолюции отправят главе Башкирии Рустему Хамитову и президенту России Владимиру Путину.

 

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