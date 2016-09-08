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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии планируют укрепить единство российской нации// 08.09.2016
На эти цели выделят 341,79 млн рублей.
Фото: Кристина Дейнеко
Правительство Башкирии утвердило госпрограмму «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ». Документ, подписанный премьер-министром республики Рустэмом Мардановым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Цель программы – укрепление общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности многонационального народа РБ.
Программа рассчитана на 2017-2022 годы. Общий объем ее финансирования составит 341,79 млн руб. Максимальное финансирование - 341,6 млн руб. предусмотрено из бюджета республики, оставшиеся средства - из внебюджетных источников.
Она включает в себя три подпрограммы, самая дорогая из них – «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений» - на нее выделят 267 млн руб, еще 66,89 млн руб выделят на «Сохранение этнокультурного многообразия народов Башкортостана» и 7,87 млн руб – на «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа».
План мероприятий по реализации этой программы достаточно широк.
Так в рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства…» планируется проведение IV съезда Ассамблеи народов РБ, проведение Дня России, проведение дней российского и башкирского флагов, Дней Народного единства, дней Конституции РБ и РФ, проведение дней Башкирии в субъектах РФ и за рубежом, проведение мероприятий, направленных на развитие русского языка, а также дней славянской письменности и культуры и т.д.
В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа» планируется создавать анимационные фильмы по мотивам башкирских эпосов и сказок, переводить мультфильмы на башкирский язык, создавать фильмы об участии башкирских воинов в отечественных войнах. Кроме этого будут организованы мероприятия по включению башкирского народного эпоса «Урал-батыр» в список шедевров устного наследия человечества. Также будет проведен региональный диктант на башкирском языке, промониторят присутствие башкирского языка в интернете, а также будут развивать блок башкирского языка в свободной энциклопедии «Википедия», а также родственном проекте «Викимедия» и т.д.
В рамках третьей подпрограммы планируется создавать условия для сохранения, изучения и развития языков народов РБ в общеобразовательных учреждениях, сохранять общеобразовательные учреждения с родным языком обучения, содействовать открытию сети предприятий индустрии питания, специализирующейся на приготовлении блюд национальной кухни, а также создание радио- и телепрограмм, направленных на развитие культуры, языков и традиций народов РБ и т.д.
С помощью этой программы в правительстве республики планируют поднять с 68% в 2017 году до 90% в 2022 году долю граждан республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, с 60 до 80% - уровень удовлетворенности башкирского населения развитием культуры, языка и истории башкирского этноса, с 82 до 90% - уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.
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