Почему в Башкирии была закрыта программа «Свой дом»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

История одного начинания правительства, которая на наших глазах завершается уголовными делами.

В 2007 году в Башкирии была принята программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства в РБ «Свой дом». За время действия документа, призванного обеспечить недорогим жильем семьи бюджетников, появились новые коттеджные поселки в Шамонино, Жуково, Дорогино и Алкино. Свои дома получили 3208 малообеспеченных семей. Уникальность башкирской программы заключалась в том, что себестоимость квадратного метра в доме равнялась 10 тысячам рублей - за счет экономичных технологий строительства, бесплатного предоставления земельного участка и покрытия госбюджетом расходов на подведение коммуникаций. Но программа при новом руководстве республики была свернута. Мы решили вспомнить всю историю программы от начала до конца.

В 2009 году возникла идея построить завод по производству стеновых панелей под эту программу. Прежнее руководство Башкирии побывало в Австрии, и была достигнута договоренность о строительстве предприятия, способного выдавать в год около одного миллиона квадратных метров сборных конструкций для легко возводимых домов. Это жилье отличалось исключительно и качеством, и высоким уровнем технологичности.

Дом для одной семьи изготавливался в течение всего нескольких дней, причем практически вся работа выполнялась на самом заводе, а затем дом монтировался в указанном заказчиком месте, также в течение всего одной недели. Дома отличались и высокими показателями энергоэффективности: теплопроводность стен была сопоставима с кирпичной стеной толщиной 3,5 метра. Это позволяло экономить расходы на оплату коммуникаций по сравнению с домами из традиционных материалов.

На закупку и монтаж оборудования, техническую документацию выделили средства в размере 700 миллионов рублей. В 2010 году начинается монтаж поступившего оборудования и на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Выпускается первый дом, который долгое время простоял на проспекте Салавата Юлаева, как выставочный образец.

Однако в июле 2010 года в Башкирии меняется власть и новая команда во главе с Рустэмом Хамитовым в скоростном режиме начинает отказываться от всех программ, принятых во время президентства Муртазы Рахимова. Под нож попадает и программа «Свой дом».

Однако предприятие «ТермоХольц», изначально имевшее юридический адрес и название ООО «Свой дом», свою работу продолжает, правда, сменяется руководство предприятия. Более того во второй половине 2010 и в 2011 году закупают оборудование для завода. И общая сумма вложенных средств в предприятие достигает почти двух миллиардов рублей, то бишь на завод выделяется еще более одного миллиарда. Подчеркнем, что оборудование закупается уже при нынешнем руководстве Башкирии.

До 2014 года предприятие «ТермоХольц» худо-бедно продолжает свою работу, но без основного заказчика в лице правительства республики наступает начало конца. «ТермоХольц» из отходов, которые оставались после производства домокомплектов, выпускал и топливные брикеты, так называемые «панеты». На рынке они пользуются бешеным спросом. Но новое руководство завода сворачивает и этот проект.

АО «Региональный фонд РБ», которое стало правопреемником «ТермоХольца», разрабатывает инвестиционный меморандум, где содержатся предложения потенциальным инвесторам по приобретению 100% в компании или его аренде с возможностью дальнейшего его приобретения. В сентябре 2014 года этот документ появляется на сайте Регионального фонда. И тут внимание! Цена ООО «ТермоХольц» определяется в размере 1 миллиарда 219 миллионов рублей. Порядка 700 – 800 миллионов рублей таинственным образом испаряются. Даже если учесть, что оборудование завода за три года немного поизносилось и его цена из-за этого соответствующим образом снизилась, стоимость предприятия явно выглядит заниженной.

Наступает 2015 год. Завод демонтируют и выставляют на продажу за 800 миллионов рублей. За год его цена снизилась еще на 400 миллионов рублей. По нашей информации, покупателя до сих пор не нашли.

На этой неделе на телеканале БСТ в эфир вышла программа «Дознание», где в одном из сюжетов рассказывается о судьбе этого предприятия, о заведенных уголовных делах, содержащих десятки томов, о краже бюджетных денег, выделенных на покупку оборудования «ТермоХольца». Правда, во всех смертных грехах и преступлениях авторы программы зачем-то обвиняют прежнее руководство Башкирии, вводя в заблуждение своих зрителей. Еще раз напомним, что вся эпопея с выделением дополнительных средств в размере более миллиарда рублей и банкротством завода происходила в период с середины 2010 по 2015 год. За комментарием Медикорсеть обратилась к экс-премьер министру правительства Башкирии Раилю Сарбаеву.

- Мне было смешно смотреть этот сюжет, который был явно сделан по заказу и сделан наспех. Авторы передачи исказили все факты и рассказали о каких-то уголовных делах, связанных со строительством завода, о причастности прежнего руководства Башкирии к ним. За эти годы меня никуда не вызывали в качестве свидетеля, - отметил Раиль Сарбаев. – Не отрицаю, что уголовное дело, может быть, и существует, правда, в отношении лиц, которые при полном попустительстве со стороны нынешнего правительства Башкирии допустили банкротство завода. Мне тоже интересно узнать, куда пропали миллиард с лишним рублей за эти пять лет. Когда я узнал, что новое руководства «ТермоХольца» начало закупать дорогой хвойный лес в Кировской области, уже тогда появились сомнения о «светлом» будущем предприятия. Идея же у нас была простая. Использовать башкирский лес мягких древесных пород, который не может быть использован для строительства деревянных домов. Оборудование завода позволяло из такого материала производить высококачественные строительные материалы. Зачем спрашивается, отказались от этой идеи, а начали закупать лес хвойных пород, да еще в Кировской области?

- Более того, перестав закупать домкомплекты у завода, новые руководители управления малоэтажного строительства при правительстве республики начали строить дома в поселках Шамонино, Жуково, Дорогино из чего попало, качество было отвратительное, и многие из этих домов были не пригодны для жилья. И претензии по нецелевому использованию бюджетных средств должны быть адресованы нынешней власти, а не к нам, - подчеркнул Раиль Сарбаев. - Зачем программу свернули? Это были выверенные и продуманные решения, которые реально начали помогать людям. Мне объясняли, что таким образом избавлялись от наследия предыдущей республиканской власти. Кому сейчас легче от того, что программу строительства в этих поселках свернули? Да еще мучают жителей, дома которых не хотят ставить на баланс. Ну, что это такое, как такое поведение можно назвать? Пусть объяснят населению, куда пропало более одного миллиарда рублей. Для чего нужно было банкротить завод, который мог приносить прибыль, отчисления в бюджет и производить высококачественные, конкурентоспособные готовые домокомплекты?

Медиакорсеть готова опубликовать мнение представителей правительства Башкирии, регионального фонда республики по данной проблеме. Также мы будем готовить репортаж о том, как сегодня живут люди в поселках, построенных по республиканской программе «Свой дом».