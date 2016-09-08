|
8 сентября, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс// 08.09.2016
В Москву поступает «тревожная информация» о возможном его использовании
Фото: www.cikrf.ru
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отнесла Башкирию к числу регионов, которые вызывают озабоченность комиссии с точки зрения использования на выборах 18 сентября «ненадлежащего административного ресурса». Об этом сообщает РИА «Новости»
По словам руководителя ЦИК РФ, продолжаются попытки некоторых чиновников всеми способами повлиять на волеизъявление избирателей – около 200 обращений поступило по предполагаемым нарушениям на использование административного ресурса.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.09.2016 // СПОРТ
Белорусы пронесли российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады
08.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс
08.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Элла Памфилова ввела мораторий на удаление наблюдателей с избирательных участков
07.09.2016 // СПОРТ
Шамиль Газизов: Нам есть что противопоставить «Краснодару»
07.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии главы районов могут лишиться должностей по новым причинам
07.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте