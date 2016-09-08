ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Москву поступает «тревожная информация» о возможном его использовании

Фото: www.cikrf.ru

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отнесла Башкирию к числу регионов, которые вызывают озабоченность комиссии с точки зрения использования на выборах 18 сентября «ненадлежащего административного ресурса». Об этом сообщает РИА «Новости»

- У нас особую озабоченность вызывает ряд субъектов, из которых идет такая, скажем, тревожная информация именно в отношении применения административного ресурса. Вот с точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать следующие регионы: Алтайский, Краснодарские края, Самарская, Московская, Нижегородская, Тульская, Брянская, Новосибирская области, также Карачаево-Черкесская республика, республика Саха (Якутия), республика Башкортостан, - подчеркнула Элла Памфилова.

По словам руководителя ЦИК РФ, продолжаются попытки некоторых чиновников всеми способами повлиять на волеизъявление избирателей – около 200 обращений поступило по предполагаемым нарушениям на использование административного ресурса.