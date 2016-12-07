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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка «Башнефти» чревата большими проблемами для прежнего руководства – политолог// 07.12.2016
Дмитрий Михайличенко также считает, что заявления Бабича уменьшат волну слухов и домыслов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Вчера на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья полпред президента России в ПФО Михаил Бабич сделал ряд важных заявлений, которые касаются будущего развития нефтяной компании «Башнефть». Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что заявления полпреда президента по поводу «Башнефти» крайне важны для экономического и социального развития республики.
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