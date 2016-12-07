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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Проверка «Башнефти» чревата большими проблемами для прежнего руководства – политолог

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.12.2016
Дмитрий Михайличенко также считает, что заявления Бабича уменьшат волну слухов и домыслов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

 Вчера на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья полпред президента России в ПФО Михаил Бабич сделал ряд важных заявлений, которые касаются будущего развития нефтяной компании «Башнефть». Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что заявления полпреда президента по поводу «Башнефти» крайне важны для экономического и социального развития республики.

- Во-первых было подчеркнуто, что взятые ранее обязательства, которые несет «Башнефть» сохраняются. Полагаю, заявление М. Бабича резко уменьшат волну слухов и домыслов по поводу «туманного будущего» социальных, а также спортивных программ «Башнефти» в республике.  Во-вторых, было заявлено, что бренд «Башнефть» сохраняется. Думаю, с точки зрения узнаваемости в стране и мире, и, как говорят ученые «символического капитала» – это хорошо, - отметил Дмитрий Михайличенко. - И, наконец, в-третьих, прозвучала «ревизионная» тема. На мой взгляд, проверка «Башнефти» инициирована руководством «Роснефти» и чревата большими проблемами для предыдущего руководства. Впрочем, говорить о том, что сейчас компания будет работать эффективнее, я бы не стал. Сверхконцентрация нефтяного рынка  страны «Роснефтью» - отнюдь не панацея для структурных проблем нефтегазового сектора российской экономики.

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