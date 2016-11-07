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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии не стали проводить «Русский марш»// 07.11.2016
Организаторы акции посчитали, что русское движение нуждается в переосмыслении ценностей.
В этом году русские национальные движения в Башкирии отказались проводить традиционный «Русский марш». Основной причиной такого шага лидеры организаций назвали кризис в русском движении. Об этом информационному порталу «Idel.Реалии» заявил руководитель регионального отделения незарегистрированной Национально-демократической партии России Константин Кузнецов. По его мнению, «определенно русское движение сейчас нуждается в переформатировании, в переосмыслении ценностей».
- Поэтому оргкомитет «Русского марша» в Уфе, в который, кроме представителей нашей партии, входят также представители Русского народного центра «Патриот», непартийные активисты, принял решение в нынешнем году взять тайм-аут, - сказал Кузнецов.
По словам одного из лидеров русского движения в Башкирии, его лозунги остаются неизменными - это самоопределение русского народа, ограничение неконтролируемой миграции.
Константин Кузнецов в интервью также отметил, что их партия не выступает за упразднение национальных республик. Такие требования, по его мнению, ведут лишь к межнациональным конфликтам.
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