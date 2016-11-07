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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии не стали проводить «Русский марш»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.11.2016
Организаторы акции посчитали, что русское движение нуждается в переосмыслении ценностей.

В этом году русские национальные движения в Башкирии отказались проводить  традиционный «Русский марш». Основной причиной такого шага лидеры организаций назвали кризис в русском движении. Об этом информационному порталу «Idel.Реалии» заявил руководитель регионального отделения незарегистрированной Национально-демократической партии России Константин Кузнецов. По его мнению, «определенно русское движение сейчас нуждается в переформатировании, в переосмыслении ценностей».

- Поэтому оргкомитет «Русского марша» в Уфе, в который, кроме представителей нашей партии, входят также представители Русского народного центра «Патриот», непартийные активисты, принял решение в нынешнем году взять тайм-аут, - сказал Кузнецов.

По словам одного из лидеров русского движения в Башкирии, его лозунги остаются неизменными -  это самоопределение русского народа, ограничение неконтролируемой миграции.

- Местная проблематика также прежняя – противодействие подспудному сепаратизму и распространению радикального исламизма, защита права наших школьников на свободный выбор изучения родного языка в противовес навязыванию изучения башкирского языка, - отметил господин Кузнецов. -  Также мы выступаем в защиту памятников истории и архитектуры в наших городах, уничтожаемых уже десятками. Эту ситуацию можно охарактеризовать, как катастрофическую - разрушаются, сносятся как отдельные выдающиеся памятники, в том числе, занесенные в реестр, так и в целом средовая застройка старой Уфы XIX – начала XX веков. Тем самым, уничтожается память об истории Уфы, как одной из первых русских крепостей на Урале, в дальнейшем – крупного русского губернского города. А то, что строят на месте уничтоженных домов – это, как правило, редкостное уродство.

Константин Кузнецов в интервью также отметил, что их партия не выступает за упразднение национальных республик. Такие требования, по его мнению, ведут лишь к межнациональным конфликтам. 

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