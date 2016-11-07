99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны

Константин КЛИМОВ

Уфимским коммунистам запретили митинг в священный для них праздник, но они не сдались.

7 ноября (25 октября по старому стилю) годовщина великой Октябрьской революции – священный для коммунистов праздник, а с 1918 по 1991 - еще и главный государственный праздник в СССР. Союза нет уже 25 лет, а коммунисты по инерции собираются в этот день с целью прославить идеи коммунизма.

Но в этот раз всё пошло не по плану, согласно законодательству «чужой» для коммунистов страны России они подали уведомление о проведении митинга с предшествующей ему демонстрацией – шествием. Но в администрации Уфы идею отмечать главный коммунистический праздник у памятника великому вождю В. И. Ленину не разделили, и пытались сослать коммунистов в отдалённый городской микрорайон Затон, к памятнику бронетранспортёру (БТР). Кстати, 22 августа 1991 года, в день, когда пал советский режим, в Москву вошли не только 362 танка, но и 427 БТР.

Коммунисты не стали митинговать у символа своего самого главного поражения, и решили провести вместо митинга встречу с депутатом Юниром Кутлугужиным. Собрались, как и обговаривалось ранее у памятника писающему мальчику, что напротив госцирка, в 11:30, принесли гвоздички, корзину цветов и флаги, из-за которых и начались проблемы. Сотрудники полиции, съевшие собаку на охране порядка во время митингов, напомнили организаторам о запрете демонстрировать какую-либо символику.

- Как без флагов? Почему нам нельзя свой праздник отметить торжественно? Идите сами в свой Затон! - кричали дедушки на полицейских.

В итоге пенсионеры наотрез отказались исполнять требование власти и развернули флаги, после чего организатор митинга был задержан и сопровождён в припаркованный неподалёку автозак, сделано это было профессионально, без лишнего шума, так что никто и не заметил потери бойца.

В полдень колонна тронулась. Около сотни коммунистов, большая часть пенсионеры, с гвоздиками в руках, двинулись в сторону горсовета, перед колонной несли корзину с цветами, которая на фоне людей, одетых в тёмное, выглядела как похоронный венок. Но скорби на лицах людей не было, были улыбки, бодрые разговоры, а затем и песни.

Уже около памятника Ленину после возложения цветов слово взял лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин. Депутат горсовета говорил про коррупцию во власти, про великую Октябрьскую революцию и бессмертные идеи коммунизма. Те, кто брал слово после него, были солидарны со своим лидером, и то и дело над площадью разносились одобряющие возгласы. Через сорок минут толпа начала редеть, то ли люди замёрзли, то ли закончилось вино в картонной коробке, которое украдкой попивали пожилые участники встречи.