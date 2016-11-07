В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором

Наталья КУЗНЕЦОВА

Власти утверждают, что организовать доставку на автобусе не получается из-за крутого склона.

Фото: Youtube.com

В непростой ситуации оказались школьники деревни Ямаш Бурзянского района Башкирии. После того как их малокомплектную школу закрыли, они вынуждены ходить в школу в соседнюю деревню Галиакберово. Все бы ничего, если бы дорога не проходила через густой лес. Для самозащиты на случай встречи с дикими животными родители дают маленьким детям топоры.

Видео, на котором видно, через какую глушь вынуждены пробираться дети, выложили в интернете родители школьников. В социальных сетях они написали, что резко протестовали против закрытия школы. Но тем не менее она была оптимизирована.

В администрации Бурзянского района сообщили, что в курсе сложившейся ситуации, но решить проблему пока не получается.

- Организовать доставку детей на автобусе не получается из-за того, что там крутой склон, - сообщили Медиакорсети в отделе образования администраци. – Мы решаем проблему, договорились с родителями и учителями. Они будут водить детей в школу по очереди.