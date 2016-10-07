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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Юнир Кутлугужин: «Явка на селе не превышала 50 процентов»

Разиф АБДУЛЛИН // 07.10.2016
Лидер башкирских коммунистов рассказал об итогах выборов в Госдуму.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин рассказал журналистам об итогах выборов 18 сентября с точки зрения регионального отделения партии.

Анекдот, минута молчания и Путин

Свой рассказ он начал с анекдота, продолжил минутой молчания и не забыл поздравить Владимира Путина с днем рождения.

Анекдот звучал примерно так:

- Собрались вновь избранные депутаты в Госдуме,  к каждому подходит будущий спикер парламента и представляется: «Володин», «Володин», «Володин»… Тут ему один из депутатов и говорит: «Мы все володины, ты свою настоящую фамилию назови».

Минуту молчания главный коммунист Башкирии объявил в память о трагических событиях в Москве 3-4 октября 1993 года, когда в ходе штурма останкинской башни и расстрела Дома советов погибло около 150 человек и более 400 было ранено. А день рождения Владимира Путина – сегодня, и Юнир Кутлугужин, прежде чем рассказать об итогах выборов, пожелал ему всего самого хорошего.

«За 20 лет сложилась изощренная система фальсификации»

- Послание президента страны в части проведения честных и прозрачных выборов и соблюдения закона – не выполнено, - отчеканил вначале Юнир Кутлугужин. – В стране сложилась не избирательная, а распределительная система выборов, фарс с заранее спланированным результатом.

- Явка на селе была не больше 50%, - сказал  главный коммунист Башкирии, - в городе примерно 20%. Все остальное – это вбросы и фальсификация. Напомним, официальная явка на выборах в регионе была зафиксирована на уровне 72%.

Особенности выборного законодательства привели к тому, сказал Кутлугужин, что 12% голосов, отданных за многочисленные партии-спойлеры (не набравшие каждая в отдельности более 1 процента) – перешли к «Единой России». Например, «Коммунисты России» отобрали у «истинных» коммунистов (КПРФ) около 3 процентов.  

Но при всем при этом в Башкирии за КПРФ отдали свои голоса 395 тысяч избирателей – самый большой отряд в России, который собрали коммунисты в регионах. Коммунисты в Башкирии, по сравнению с прошлыми выборами в Госдуму (в 2011 году), собрали на 3,1% голосов больше. А в отдельно взятом Зигазинском сельсовете (в Белорецком районе) коммунисты и вовсе победили, проведя туда 6 депутатов  из 10-ти.

Секретарь Башкирского рескома КПРФ по юридическим вопросам Юрий Беляков не понаслышке знает о нарушениях на выборах.  И он искренне возмущен.

- Выборов с такими массовыми нарушениями, и в таком циничном виде еще не было, - считает Юрий Беляков. – Люди перестают верить в действительность выборов и в демократию. И в стране высок риск того, что зреющее недовольство перерастет в открытые формы.

«В Уфе массово задерживали подсчет голосов»

Одним из грубых нарушений на выборах коммунисты считают массовую задержку подсчета голосов. Это было зафиксировано наблюдателями от компартии на многих участках в Уфе.

- У нас есть жалоба от наблюдателя на участке № 9 в Уфе, она зафиксирована в 3 часа 30 минут 19 сентября, даже в это время там не начался подсчет голосов, - приводит пример Юрий Беляков. – Это произошло в Демском районе Уфы. По словам наблюдателя, комиссию в полном составе отвели в другую комнату на банкет, в это время отключили камеры и свет на самом участке, а во время банкета секретарь и председатель комиссии по очереди на время уходили «по своим делам». Что за это время происходило в темноте на самом участке, остается только гадать.

Напомним, что в законе о выборах есть пункт о том, как должен идти подсчет голосов (ст. 85): «Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования».

Не соблюдалась на многих участках, по словам представителей КПРФ, и другая норма процедуры подсчета голосов, когда все присутствующие должны видеть сами в каждом бюллетене, где именно стоит галочка. Видео с одного из участков, где именно так «непрозрачно» считают голоса,  Медиакорсеть публиковала ранее.

Напомнили коммунисты и о подозрительных цифрах на ряде участков: где-то была 100-процентная явка, а где-то слишком большое количество проголосовавших на дому.

- С утра на некоторых участках наших наблюдателей не пускали, - напомнил Юрий Беляков. – Не везде выдавали заверенные копии итоговых протоколов, так и говорили наблюдателям: «Сначала съездим в ТИК (территориальную избирательную комиссию – прим.), потом выдадим». Есть и случаи расхождения итоговых протоколов с данными, введенными в систему ГАС-Выборы. С этим разбираемся. К сожалению, видео с участков, например, мы можем получить только по решению суда. А наша судебная система заточена на то, чтобы подобные решения не выносились.

- Представители центризбиркома России и Башкирии сами могут запросить и просмотреть видео с любого участка в Уфе, но они вряд ли это сделают, похоже, это никому не нужно, - заметил юрист. – Хотя жалоб поступило очень много.

Не известно пока коммунистам и о приезде представителей ЦИК России с проверкой в Башкирию, о чем в свое время заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Но они очень ее ждут, ведь материалов о нарушениях у них предостаточно.

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