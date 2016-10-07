В Башкирии коммунисты после выборов решили судиться

Разиф АБДУЛЛИН

Только реском КПРФ подал около 20 исков.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня в Уфе представители КПРФ встретились с журналистами, чтобы подвести итоги выборов 18 сентября.

- Чурова нет, но чудеса остаются, - сказал, наверное, крылатую фразу секретарь по юридическим вопросам Башкирского рескома КПРФ Юрий Беляков. И привел примеры со 100-процентной явкой в Уфе и ряде районов Башкирии, а также с подозрительно высоким числом проголосовавших на дому.

- По закону голосование вне участков начинается с 14.00,- поделился Юрий Беляков. – Поэтому на голосование на дому остается 6 часов, или 360 минут. На избирательном участке № 1601, например, на дому проголосовало 687 человек, а на самом участке – 312. Получается, что на каждого избирателя на дому пришлось потратить времени менее минуты. Они, что, там летали что ли по территории участка – члены избирательной комиссии? Надо бы их на допинг проверить.

Всего от имени Башкирского рескома КПРФ было подано около 20 судебных исков после выборов, сообщил Медиакорсети Юрий Беляков.

И это не считая других обращений в суд и правоохранительные органы, которые сделали наблюдатели, члены избиркомов от партии и сами кандидаты. Так кандидат по Нефтекамскому избирательному округу Ильгам Галин подал в суд иски, привлекая в качестве административных ответчиков все участковые избирательные комиссии округа.

- Ну не может так быть, что на участках со 100-процентной явкой 93 процента проголосовало за одного кандидата (Шайхутдинова – прим.), а остальные 7 процентов голосов распределились между его конкурентами, - возмущается Ильгам Галин. – Я 20 лет в политике, но такого беспредела я еще не видел. Более отвратительных выборов не было. Вчера, например, состоялся суд в Дюртюлях, там разбирали жалобу нашего наблюдателя, директора школы застукали с пачкой бюллетеней в сумке. Судья отказал в разбирательстве, мол, нет достаточных улик. Конечно, мы обжалуем такое решение.