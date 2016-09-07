В Башкирии главы районов могут лишиться должностей по новым причинам

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Их могут уволить за нецелевое использование межбюджетных трансфертов.

Главы муниципалитетов Башкирии могут быть уволены за финансовые просчеты и нецелевое использование бюджетных средств. Соответствующие поправки в закон о местном самоуправлении (МСУ) сегодня рассмотрели на заседании комитета Госсобрания по местному самоуправлению.