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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии главы районов могут лишиться должностей по новым причинам// 07.09.2016
Их могут уволить за нецелевое использование межбюджетных трансфертов.
Главы муниципалитетов Башкирии могут быть уволены за финансовые просчеты и нецелевое использование бюджетных средств. Соответствующие поправки в закон о местном самоуправлении (МСУ) сегодня рассмотрели на заседании комитета Госсобрания по местному самоуправлению.
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