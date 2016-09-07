Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Агитматериалы своих одномандатников единороссы оплатили с общего партийного счета.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии партия «Единая Россия» нарушила порядок финансирования агитационной кампании. Об этом в своей жалобе, направленной в адрес первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина, Генпрокуратуры и ЦИК РФ, пишет руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов.

- Мы обнаружили, что по всей территории республики распространяются агитационные печатные материалы, содержащие в себе агитацию за кандидатов-одномандатников, выдвинутых «Единой Россией», - сказал в телефонном разговоре с Медиакорсетью лидер местных справороссов Константин Шагимуратов - Выяснилось, что их изготовление оплачено из средств Башкортостанского регионального отделения «Единой России», а не с избирательных счетов самих кандидатов. Это грубое нарушение федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы. И я в своей жалобе отметил, что должны быть отменены регистрации всех кандидатов-одномандатников от партии «Единая России».

В самой жалобе (копия есть в нашей редакции) указывается, что в период с 28 июля по 8 августа выпущены три агитационные листовки общим тиражом 1 миллион 800 тысяч рублей. В каждой из трех листовок, оплаченных из избирательного счета регионального отделения «Единой России», позиционируются все пять кандидатов-одномандатников: Павел Качкаев, Зариф Байгускаров, Зугура Рахматуллина, Ильдар Бикбаев и Алексей Изотов. Все сведения об этих агитматериалах размещены на официальном сайте ЦИК РБ.

Автор жалобы пишет, что при этом нарушены часть 10 статьи 62 федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, которая гласит, что расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств избирательных фондов кандидатов. Оплата расходов на проведение предвыборной агитации за кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, из средств региональных отделений политических партий запрещена. Также нарушены и другие нормы федерального закона, которые касаются финансирования избирательной кампании кандидатов-одномандатников, и все это влечет отмену регистрации и снятие через суд кандидатов от «Единой России», пишет в своей жалобе Константин Шагимуратов.

Также представители «Справедливой России» просят принять меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, изъятию этих листовок и привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения партию «Единая Россия» и ее кандидатов-одномандатников.

- По-моему, в действиях Байгускарова нарушений нет. Он не только одномандатник, но и списочник, поэтому его агитматериалы могут быть оплачены с партийного счёта. А вот со стороны Качкаева, Изотова, Рахматуллиной и Бикбаева это действительно нарушение, чреватое снятием. Их в партсписке нет, поэтому свою агитацию они могут оплачивать только со своего предвыборного счёта. Если их снимут, то для партии власти это будет настоящей катастрофой, - считает политолог Аббас Галлямов. - В Башкирии шесть одномандатных округов. В одном из них «Единая Россия» своего кандидата не выдвинула. Осталось пять. Если сейчас с выборов снимут ещё четверых единороссов, то останется один. А в нем серьезные шансы на победу имеет выдвинутый "Справедливой Россией" Раиль Сарбаев. В итоге в Башкирии "Единая Россия" может проиграть все одномандатные округа. Думаю, что Кремль не сможет этого допустить, и ему придётся вмешаться. Такие вещи, однако, не проходят бесследно, и позиции Хамитова в глазах АП (администрации президента России) сильно пошатнутся. Что ты за губернатор, если создаёшь нам такие проблемы?

Теперь остается дождаться реакции со стороны Центризбиркома России и администрации президента страны. Пойдет ли власть на снятие почти всех кандидатов – одномандатников от «Единой России» в Башкирии? Фактически это будет нокдаун для партии власти в республике и лично для главы Башкирии. Или попытаются придумать разные причины и протянуть всю ситуацию до 18 сентября? Учитывая, что на местах, в районах и городах агитацию за кандидатов правящей партии ведут чуть не ли главы администраций – последний вариант представляется более правдоподобным.

Но эта ошибка (с оплатой агитматериалов) может стать и фатальной. За это ни главу региона, возглавившего предвыборный список "Единой России", ни его подчиненных, ответственных за внутреннюю политику, по голове не погладят, и последствия могут быть для них самыми печальными.

Медиакорсеть обратится с запросами в ЦИК РБ и региональное отделение «Единой России», чтобы узнать их точку зрения по данной жалобе, и опубликует их мнение.