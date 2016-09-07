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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии лишили полномочий очередного депутата

Константин КЛИМОВ // 07.09.2016
Поводом для увольнения послужили результаты прокурорской проверки.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения антикоррупционного законодательства в Ургушевском сельсовете Караидельского района Башкирии. По информации правоохранителей, один из депутатов забыл внести в декларацию о доходах люксовый внедорожник, приобретённый народным избранником в прошлом году. «Toyota Land Cruiser Prado» и стал причиной лишения мандата.

Как известно, народные избранники обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе, если депутаты по той или иной причине не подали декларацию или в ней содержатся недостоверные данные, то это может служить поводом для лишения полномочий.

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