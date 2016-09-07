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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Справороссы послали в ЦИК Башкирии нового представителя

// 07.09.2016
Региональное отделение «Справедливой России» сменило своего представителя в ЦИК РБ.

Фото: страница Светланы Кайбышевой в социальной сети

Новым членом центральной избирательной комиссии Башкирии от «Справедливой России» стала Светлана Кайбышева, сообщается в постановлении Курултая РБ. На этом посту она сменит Урала Хасанова, который проработал в ЦИКе с 2009 года.


 

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