Справороссы послали в ЦИК Башкирии нового представителя

02.09.2016

Владимир Жириновский: Я не выступал за переселение башкир и татар Об этом глава ЛДПР заявил во время предвыборных дебатов на одном из федеральных телеканалов.

01.09.2016

В Башкирии сельхозфирма не выплачивает работникам зарплату Сельчане через правозащитное движение обратились к прокурору республики

31.08.2016

Хамитов резко поднялся в медиарейтинге по теме ЖКХ Глава Башкирии улучшил свои позиции в медиарейтинге на 20 пунктов.

30.08.2016

Жительница уфимской Шакши жалуется на беспредел маршрутных такси По ее словам, водители не довозят пассажиров до одной из остановок.