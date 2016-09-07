Что прячут кандидаты в депутаты совета Уфы: деньги, фирмы и судимости

Константин КЛИМОВ

Городская избирательная комиссия уличила во лжи сразу несколько кандидатов.

Срок подачи документов от кандидатов в горсовет Уфы истёк почти месяц назад, всё это время в городской избирательной комиссии (ГИК) проверяли достоверность предоставленных данных. По итогам проверки выяснилось, что 20 кандидатов умолчали интересные факты из своей биографии, сделано это намеренно или по невнимательности разбираться вряд ли кто будет, но факт остаётся фактом.

Самые распространённые нарушения — это сокрытие части доходов и их источников. Есть и более крупные нарушения, но обо всём по порядку.

Единороссы Рустем Ахунов и Юрий Васильев забыли указать в документах, что получили доходы на сумму 394 и 10 тысяч соответственно. На том же самом попался и кандидат от КПРФ Булат Сафин, он не заметил, как получил 500 тысяч от филиала «Брокеркредитсервиса». А член «Справедливой России» Фарит Гиндуллин работал как индивидуальный предприниматель и не указал доход в 1,2 млн рублей, помимо этого он забыл про нежилые помещения, находящиеся у него в собственности. Другой справоросс Александр Винников предпочёл умолчать про гараж и автомобиль Toyota, оформленные на него. Светлана Родионова из «Партии пенсионеров за справедливость» владеет участком в 709 кв м, но не указала это в своих данных. Подобные нарушения обнаружились у половины из двадцати кандидатов.

Но самым забывчивым оказался Алексей Силин. Он умолчал про судимости сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России: ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 330 (самоуправство) и ст. 127 (незаконное лишение свободы). Видимо, забыть об уголовном преследовании помог тот факт, что Силин хоть и был осуждён, но наказание не отбывал, так как освободили его по амнистии. Помимо этого у сотрудников ГИКа появились сомнения о высшем образовании Силина, так как номер диплома, предоставленный кандидатом и якобы полученный в УГНТУ, в ВУЗе найти не смогли. Ранее горизбирком обратился в суд с иском об отмене регистрации Силина, судья, рассмотрев все предоставленные материалы, принял сторону истцов и полностью удовлетворил их требования.

Стоит отметить, что большинство из выявленных нарушений не станет поводом для лишения кандидатов их статуса, вместо этого на избирательных участках будут размещены стенды, информирующие голосующих о выявленных нарушениях.