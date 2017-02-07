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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов// 07.02.2017
По мнению политолога ситуация в Башкирии неоднозначна.
Фото: Кристина Дейнеко
Мы уже писали о том, что в ряде регионов России происходит замена губернаторов. За два последних дня в отставку ушли губернатор Пермского края и глава Бурятии. Ранее в российских СМИ появились публикации, что готовятся замены руководителям семи регионов. Медиакорсеть попросила высказать свою точку зрения на кадровые замены последних дней нашего постоянного эксперта – политолога Аббаса Галлямова.
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