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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.02.2017
По мнению политолога ситуация в Башкирии неоднозначна.

Фото: Кристина Дейнеко

Мы уже писали  о том, что в ряде регионов России происходит замена губернаторов. За два последних дня в отставку ушли губернатор Пермского края и глава Бурятии. Ранее в российских СМИ появились публикации, что готовятся замены руководителям семи регионов. Медиакорсеть попросила высказать свою точку зрения на кадровые замены последних дней нашего постоянного эксперта – политолога Аббаса Галлямова.

- Очевидно, что Кремль начал готовиться к президентской кампании. Неэффективные губернаторы уходят, на их место назначают молодежь, которой предстоит решать нерешенные проблемы и обеспечить тем самым если и не рост рейтингов, то хотя бы их стабилизацию. Население хочет обновления, поэтому кадровые замены ему в подавляющем большинстве случаев нравятся, - подчеркнул Аббас Галлямов. -  Ситуация в Башкирии неоднозначна. С одной стороны, все достаточно спокойно, коллапса не наблюдается; с другой - налицо снижение эффективности политической машины республиканских властей. По сравнению с думскими выборами 2011-го года, среди всех городов-миллионников Уфа оказалась лидером падения результатов "Единой России". Предсказать поэтому, что решит Кремль относительно Башкирии, я не возьмусь.

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