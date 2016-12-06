В Уфе дольщики из Инорса обратились к Рустэму Хамитову

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они просят вмешаться в ситуацию с банкротством застройщика.

Дольщики строящихся домов на ул. Ферина 15/1 и ул. Глинки, 5 обратились к главе региона Рустэму Хамитову и президенту Владимиру Путину. Они просят его вмешаться в ситуацию, связанную с завершением работ на объектах. Застройщик – компания «Строитель» - сейчас находится в стадии банкротства, и дольщики пытаются добиться полной информацию о том, как оно проходит. Обращение к городским властям, в надзорные и правоохранительные органы пока толку не дало.

Банкротство компании «Строитель» сейчас находится на стадии внешнего управления. Дом на ул. Ферина, по данным самих дольщиков, готов процентов на 70, а на ул. Глинки – на 85 процентов. Среди покупателей квартир есть как дольщики, так и соинвесторы.

- Мы хотим понять, как застройщик с более чем 30-летним стажем оказался банкротом, возможно, это произошло не случайно, как это часто сегодня бывает, - пояснил Медиакорсети лидер инициативной группы граждан Игорь Григорьев. – Кроме того, мы опасаемся, что затягивание вопроса с вводом домов может привести к их разрушению, а установленные коммуникации просто будут разворованы. С установленного башенного крана, например, уже была украдена электропроводка.

Граждане уже обращались и прокуратуру и полицию.