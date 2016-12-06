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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе дольщики из Инорса обратились к Рустэму Хамитову// 06.12.2016
Они просят вмешаться в ситуацию с банкротством застройщика.
Дольщики строящихся домов на ул. Ферина 15/1 и ул. Глинки, 5 обратились к главе региона Рустэму Хамитову и президенту Владимиру Путину. Они просят его вмешаться в ситуацию, связанную с завершением работ на объектах. Застройщик – компания «Строитель» - сейчас находится в стадии банкротства, и дольщики пытаются добиться полной информацию о том, как оно проходит. Обращение к городским властям, в надзорные и правоохранительные органы пока толку не дало.
Банкротство компании «Строитель» сейчас находится на стадии внешнего управления. Дом на ул. Ферина, по данным самих дольщиков, готов процентов на 70, а на ул. Глинки – на 85 процентов. Среди покупателей квартир есть как дольщики, так и соинвесторы.
Граждане уже обращались и прокуратуру и полицию.
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