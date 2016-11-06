Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Шествие начнётся 7 ноября в 12-00 от кинотеатра "Искра"

7 ноября 2016 года в день празднования 99-летия Великой октябрьской социалистической революции башкирские коммунисты пройдут шествием и проведут митинг, посвящённый исторической дате.

Организатор шествия-митинга - башкирское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Сбор объявлен в 11-30 на площади перед кинотеатром "Искра-IMAX", проспект Октября, 94.

Начало движения колонн - в 12-00, коммунисты и сочувствующие проследуют в сторону Горсовета Уфы, а в 12-30 минут откроют митинг.

На сайте Коммунистической партии Российской Федерации по традиции опубликованы лозунги, с которыми коммунисты страны пойдут на шествие накануне 100-летия революции, среди которых - вполне актуальные для всех жителей современной России:

- Власть — миллионам, а не миллионерам!

- Вернем социальные завоевания Великого Октября!

- Долой диктатуру олигархов и чиновников!

- Нет — росту тарифов ЖКХ!

- Нет — коррупции и произволу!

- Даешь национализацию стратегических отраслей экономики!

- Доступные образование и медицина — для всех!

- Нам нужны пенсии, а не подачки!