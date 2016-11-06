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6 ноября, воскресенье
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября// 06.11.2016
Шествие начнётся 7 ноября в 12-00 от кинотеатра "Искра"
7 ноября 2016 года в день празднования 99-летия Великой октябрьской социалистической революции башкирские коммунисты пройдут шествием и проведут митинг, посвящённый исторической дате.
Организатор шествия-митинга - башкирское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Сбор объявлен в 11-30 на площади перед кинотеатром "Искра-IMAX", проспект Октября, 94.
Начало движения колонн - в 12-00, коммунисты и сочувствующие проследуют в сторону Горсовета Уфы, а в 12-30 минут откроют митинг.
На сайте Коммунистической партии Российской Федерации по традиции опубликованы лозунги, с которыми коммунисты страны пойдут на шествие накануне 100-летия революции, среди которых - вполне актуальные для всех жителей современной России:
- Власть — миллионам, а не миллионерам!
- Вернем социальные завоевания Великого Октября!
- Долой диктатуру олигархов и чиновников!
- Нет — росту тарифов ЖКХ!
- Нет — коррупции и произволу!
- Даешь национализацию стратегических отраслей экономики!
- Доступные образование и медицина — для всех!
- Нам нужны пенсии, а не подачки!
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