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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Три депутата Госдумы из Башкирии стали заместителями председателей комитетов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.10.2016
Они представляют разные фракции.

Государственная Дума седьмого созыва сформировала составы своих постоянных комитетов. Также избраны их  руководители и заместители. Трое депутатов российского парламента из Башкирии вошли в руководящий состав комитетов.

Павел Качкаев («Единая Россия») стал заместителем председателя комитета  по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Иван Сухарев (ЛДПР) назначен первым заместителем председателя комитета  по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Александр Ющенко (КПРФ) стал заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

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