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6 октября, четверг
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Три депутата Госдумы из Башкирии стали заместителями председателей комитетов// 06.10.2016
Они представляют разные фракции.
Государственная Дума седьмого созыва сформировала составы своих постоянных комитетов. Также избраны их руководители и заместители. Трое депутатов российского парламента из Башкирии вошли в руководящий состав комитетов.
Павел Качкаев («Единая Россия») стал заместителем председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Иван Сухарев (ЛДПР) назначен первым заместителем председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Александр Ющенко (КПРФ) стал заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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