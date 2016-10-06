Три депутата Госдумы из Башкирии стали заместителями председателей комитетов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Они представляют разные фракции.

Государственная Дума седьмого созыва сформировала составы своих постоянных комитетов. Также избраны их руководители и заместители. Трое депутатов российского парламента из Башкирии вошли в руководящий состав комитетов.

Павел Качкаев («Единая Россия») стал заместителем председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Иван Сухарев (ЛДПР) назначен первым заместителем председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Александр Ющенко (КПРФ) стал заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.