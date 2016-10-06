В Башкирии в конце недели пройдут митинги

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Жители районов и городов собираются протестовать против фальсификации на выборах.

Завтра, 7 октября в Зианчуринском районе в селе Исянгулово в 12 часов начнется митинг, на котором жители собираются высказать свое мнение о прошедших выборах в Государственную думу. Их возмущает то, как фальсифицировались результаты голосования, попираются права и законные интересы граждан.

А в селе Красноусольский люди соберутся на митинг в 11 часов у заводоуправления стекольного завода. Организаторы митинга в своем обращении написали, что «в Гафурийском районе и в Красноусольске сложилась тяжелая ситуация в экономике, не работает стекольный завод, ни одно другое предприятие, сами ничего не производим, а только потребляем, страдаем от безудержного роста цен на всё и вся, в поисках работы уезжает уже не только молодёжь; Администрация района не принимает должных мер по исправлению положения» В Гафурийском районе, как отмечают сами жители в социальных сетях, оказывается давление на депутатов, блокируется работа Совета муниципального района.

Еще один митинг пройдет 8 октября в субботу в Баймаке. Место проведения: ул.Стахановская 7, стадион «Труд». Мероприятие начнется в 16 часов. Правда, как отметил в телефонном разговоре один из организаторов публичного мероприятия, в местной администрации им заявили, что на стадионе якобы ведутся ремонтные работы. А на городской площади в этот день будет проходить сельхозярмарка. Правда, письменного отказа им не предоставили. И поэтому митинг пройдет в заявленном месте на стадионе.

Основная заявленная цель: за честные демократические выборы в Республике Башкортостан.