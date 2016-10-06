6 октября, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии в конце недели пройдут митинги

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.10.2016
Жители районов и городов собираются протестовать против фальсификации на выборах.

Завтра, 7 октября в Зианчуринском районе в селе Исянгулово в 12 часов начнется митинг, на котором жители собираются высказать свое мнение о прошедших выборах в Государственную думу. Их возмущает то, как фальсифицировались  результаты голосования, попираются  права и  законные интересы граждан.

А в селе Красноусольский люди соберутся на митинг в 11 часов у заводоуправления стекольного завода. Организаторы митинга в своем обращении написали, что «в Гафурийском районе и в Красноусольске сложилась тяжелая ситуация в экономике, не работает стекольный завод, ни одно другое предприятие, сами ничего не производим, а только потребляем, страдаем от безудержного роста цен на всё и вся, в поисках работы уезжает уже не только молодёжь; Администрация района не принимает должных мер по исправлению положения» В Гафурийском районе, как отмечают сами жители в социальных сетях, оказывается давление на депутатов, блокируется работа Совета муниципального района.

Еще один митинг пройдет 8 октября в субботу в Баймаке. Место проведения: ул.Стахановская 7, стадион «Труд». Мероприятие начнется в 16 часов. Правда, как отметил в телефонном разговоре один из организаторов публичного мероприятия, в местной администрации им заявили, что на стадионе якобы ведутся  ремонтные работы. А на  городской площади в этот день будет проходить сельхозярмарка. Правда, письменного отказа им не предоставили. И поэтому митинг пройдет в заявленном месте на стадионе.

Основная заявленная цель: за честные демократические выборы в Республике Башкортостан. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

06.10.2016
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главврача ГКБ № 18
Быстрый карьерный рост травматолога гарантирован хорошими связями «наверху».

05.10.2016
Башкирия после выборов: Новых руководителей Советов выбирают недемократично
Так считают некоторые вновь избранные депутаты после первых сессий.

05.10.2016
В Госсобрании Башкирии задумались о запрете политизации детей
Депутаты хотят установить ограничения на создание детских объединений политической направленности.

05.10.2016
Шашечный клуб «Башнефть» может остаться без главного учредителя
Нефтяная компания может выйти из состава учредителей организации.

05.10.2016
Константин Толкачев рекомендовал депутатам не пользоваться своим статусом и положением
Народным избранникам не стоит предлагать своих родственников в состав молодежной общественной палаты при Госсобрании.

04.10.2016
Главу следкома в Башкирии назначат в ноябре – источник
Источник Медиакорсети сообщил, что назначение нового руководителя следственного комитета Башкирии вновь откладывается.

04.10.2016
В интернете начался сбор подписей по случаю смерти парня из Башкирии в армии
Петиция будет направлена министру обороны России Сергею Шойгу.

04.10.2016
Бывший замглавы Уфы Никитин потребовал дополнительного следствия
Бывший первый заместитель главы мэра Уфы Владислав Никитин направил заявление в прокуратуру.

03.10.2016
Видеоскандал: в Башкирии участкового избили коллеги?
К РЕН ТВ обратился участковый, который обвиняет собственное руководство в жестоком избиении.

03.10.2016
В Уфе жители обратились в мэрию из-за отложенного на семь лет новоселья
В Главархитектуре города говорят, что в настоящий момент не могут ничего изменить.

03.10.2016
Стали известны имена тех, кто будет отбирать кандидата на пост мэра Уфы
Глава Башкирии включил в состав комиссии руководителя своей администрации.

03.10.2016
В Уфе чиновники объяснили, почему ветерана убрали из очереди на жилье
В отделе районной администрации утверждают, что он просто вовремя не обратился в суд.

03.10.2016
В Уфе жилое здание может обвалиться из-за сырости
Об этом заявляют жители дома в Черниковке.

03.10.2016
На Рамзана Кадырова готовилось покушение - «Новая газета»
В одной из резиденций главы Чечни была заложена взрывчатка.

03.10.2016
В Уфе ветерана лишили жилья из-за того, что он служил на Украине
Пожилого человека исключили из очереди, ссылаясь на документ 90-х годов.

02.10.2016
Рустэм Хамитов: Фонд «Урал» самостоятельно должен достроить соборную мечеть на проспекте Юлаева в Уфе
Власти Башкирии не собираются вмешиваться в вопросы финансирования и строительства религиозного сооружения

30.09.2016
В Уфе жители выступили против строительства дома на месте теннисного корта
По их словам, изначально здания не было в проекте, но застройщик изменил его.

29.09.2016
Иск фонда «Урал» будет рассмотрен в Арбитражном суде Башкирии
Благотворители просят расторгнуть их контракт с Духовным управлением мусульман республики

28.09.2016
В Уфе жилой дом дал трещины из-за строительства многоэтажек
Зимой жители ходят в своих квартирах в тёплой одежде

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"