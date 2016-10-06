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6 октября, четверг
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главрача ГКБ № 18// 06.10.2016
Быстрый карьерный рост травматолога гарантирован хорошими связями «наверху».
Фото: Кристина Дейнеко
Как стало известно «Медиакорсети», в узком кругу доверенных лиц главврач ГКБ № 18 Жулдыбай Иржанов сообщил о своём повышении до позиции заместителя министра здоавоохранения РБ, сославшись на поддержку, доверие и одобрение, оказываемые ему «на самом верху».
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