Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главрача ГКБ № 18

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Быстрый карьерный рост травматолога гарантирован хорошими связями «наверху».

Фото: Кристина Дейнеко

Как стало известно «Медиакорсети», в узком кругу доверенных лиц главврач ГКБ № 18 Жулдыбай Иржанов сообщил о своём повышении до позиции заместителя министра здоавоохранения РБ, сославшись на поддержку, доверие и одобрение, оказываемые ему «на самом верху».

Всего за год Жулдыбай Аккеренович резко поднялся по карьерной лестнице: сначала из заведующего поликлиникой стал главным врачом крупного медицинского лечебно-профилактического учреждения, затем новый карьерный рывок – переход в министерство.

Курировать в минздраве Башкирии он будет стратегическое направление — закупку медицинского оборудования и фармацевтической продукции.



Жулдыбай Аккеренович Иржанов. Родился 26 сентября 1962 года в КазССР.

Закончил Оренбургский медицинский институт. Там же в 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование эффективности внедрения информационных технологий в условиях многопрофильный поликлиники».

Заслуженный врач РБ, к.м.н.

С июля 1994 г. - врач-травматолог отделения травмотологии ГКБ № 18.

С августа 2004 г. - главный врач поликлиники № 32 Уфы.

С сентября 2015 по наст вр. — главный врач ГБУЗ РБ ГКБ №18.