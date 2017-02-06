В Башкирии защитники Гумеровского ущелья обратились с петицией к Путину

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Они просят запретить проведение дальнейших работ по геологическому изучению Гумеровского участка известняков.

Жители нескольких деревень Ишимбайского района обратились с петицией к президенту России Владимиру Путину, в которой они просят главу государства прекратить все работы по добыче горных пород на Гумеровском месторождении.

Напомним, что в конце 2015 года здесь начались разведочные работы. Против разработки Гумеровских гор поставили подписи жители более 12 деревень. Их аргументы:разведочные работы велись с нарушениями природоохранного законодательства, проведены горные работы и вырублены леса в водоохранных зонах трех горных рек, являющимися притоками реки Зиган. Как пишут авторы петиции, река Зиган является источником водоснабжения нескольких деревень. Местное население живет на этой территории за счет натурального хозяйства и пчеловодства. При разведочных работах на Гумеровском участке известняков были вырублены липовые леса.

- По нашему мнению Гумеровское месторождение планируется для дорожного строительства, а в частности для дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск, что не отрицалось ранее и учредителями ООО "Ишимбайский известняк", - отметил, комментируя обращение к президенту России, представитель инициативной группы д.Гумерово Ишимбайского района РБ и автор петиции Азамат Исхаков - На сегодняшний момент мы имеем бездействие контролирующих органов и природоохранные нарушения, последствия которых не устранены. В 2016 году в Башкортостане был запущен проект "Открой Республику", направленный на развитие системы внутреннего туризма в Республике Башкортостан. В проект включены на данный момент 20 объектов нашей республики. Из огромного количества красивых мест отобраны всего 20, и среди них - Гумеровское ущелье. Это говорит о том, что многими людьми этот уголок природы признан одним из уникальных мест Башкортостана. И этой петицией мы призываем запретить дальнейшие работы на Гумеровском участке известняков и поддержать нас в достижении этой цели.

Кстати, в свое время Гумеровское месторождение руководством Башкирии предлагалось как альтернатива шиханам и как источник сырья для БСК, но компания никогда не проявляла интерес к этому месторождению.

- Башкирская содовая компания всегда занимала позицию, что на Гумеровском месторождении подходящего для содового производства сырья нет, - пояснили нам в пресс-службе компании.

Авторы петиции надеются, что их просьба не останется без внимания, особенно в Год экологии, объявленный в России. По мнению представителей инициативной группы, Гумеровские горы должны получить статус особо охраняемой природной территории. На момент выхода материала под коллективным обращением подписались 540 человек.