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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии защитники Гумеровского ущелья обратились с петицией к Путину// 06.02.2017
Они просят запретить проведение дальнейших работ по геологическому изучению Гумеровского участка известняков.
Жители нескольких деревень Ишимбайского района обратились с петицией к президенту России Владимиру Путину, в которой они просят главу государства прекратить все работы по добыче горных пород на Гумеровском месторождении.
Напомним, что в конце 2015 года здесь начались разведочные работы. Против разработки Гумеровских гор поставили подписи жители более 12 деревень. Их аргументы:разведочные работы велись с нарушениями природоохранного законодательства, проведены горные работы и вырублены леса в водоохранных зонах трех горных рек, являющимися притоками реки Зиган. Как пишут авторы петиции, река Зиган является источником водоснабжения нескольких деревень. Местное население живет на этой территории за счет натурального хозяйства и пчеловодства. При разведочных работах на Гумеровском участке известняков были вырублены липовые леса.
Кстати, в свое время Гумеровское месторождение руководством Башкирии предлагалось как альтернатива шиханам и как источник сырья для БСК, но компания никогда не проявляла интерес к этому месторождению.
Авторы петиции надеются, что их просьба не останется без внимания, особенно в Год экологии, объявленный в России. По мнению представителей инициативной группы, Гумеровские горы должны получить статус особо охраняемой природной территории. На момент выхода материала под коллективным обращением подписались 540 человек.
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