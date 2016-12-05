В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как его здание «исчезло»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Руководство сельхозкооператива утверждает, что чиновники подделали документы.

В Краснокамском районе Башкирии разразился конфликт между местной администрацией и сельхозкооперативом «Агидель». Сельхозпроизводитель утверждает, что местные власти не дают ему работать. Чиновники администрации, как утверждают в СПК, подделали документы, по которым один из объектов кооператива «исчез». А на его месте зарегистрировали новый, который принадлежит другому физлицу.

«Агидель» имеет производственные площадки в двух селах района – Староянгизитово и в деревне Новый Янгизит. Животноводством кооператив занимается с 2007 года, и в прошлом году было решено расширять площадки. Новый животноводческий комплекс было решено разместить в уже имеющемся здании площадью 31,5 тысяч квадратных метров в деревне Новый Янгизит. Несколько лет подряд оно не использовалось из-за нехватки средств.

- 1 сентября прошлого года у нас был готов кадастровый паспорт, - рассказал Медиакорсети главный инженер СПК "Агидель" Эдуард Шагафутдинов. - А осенью этого года, когда мы захотели завести в комплекс овец, я узнал, что в наш кадастровый паспорт внесены изменения на основания договора аренды, по которому на данном участке ничего нет! Договор этот заключен с другом главы администрации (копия имеется в распоряжении редакции – прим.ред.) -– По моей информации, когда они обратились в кадастровое агентство с вопросом о постановке на учет нового объекта, им ответили отказом. На что они ответили: «Все равно оно будет наше», и смогли договориться. В итоге по новым документам, наше здание с участка исчезло и появилось новое площадью 26,3 тысячи квадратов. По документам получается, что они возвели его за 25 дней.

В СПК расценивают произошедшее как рейдерский захват, и намерены добиваться правды любыми законными методами.

- Это рейдерский захват, просто глава администрации хочет прибрать наши паевые земли и фермы, т.к. паевые земли у нас находятся в тех местах, где производят свои нефтяные работы нефтяники и платят неплохие деньги за отвод земель, - говорит Шагафутдинов. – По постановлению об отводе мы направили материалы в прокуратуру, ей удалось добиться его отмены, но денег никто не вернул. По «исчезнувшему» объекту мы на прошлой неделе обратились в МВД и в прокуратуру, которая направила материалы в Следственный комитет.

Получить комментарий главы администрации Краснокамского района Разифа Гильмуллина не удалось. В его приемной ответили, что его нет на месте, а мобильный телефон в течение всего дня был недоступен.

Медиакорсеть направила в администрацию Краснокамского района официальный запрос.