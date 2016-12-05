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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как его здание «исчезло»// 05.12.2016
Руководство сельхозкооператива утверждает, что чиновники подделали документы.
В Краснокамском районе Башкирии разразился конфликт между местной администрацией и сельхозкооперативом «Агидель». Сельхозпроизводитель утверждает, что местные власти не дают ему работать. Чиновники администрации, как утверждают в СПК, подделали документы, по которым один из объектов кооператива «исчез». А на его месте зарегистрировали новый, который принадлежит другому физлицу.
«Агидель» имеет производственные площадки в двух селах района – Староянгизитово и в деревне Новый Янгизит. Животноводством кооператив занимается с 2007 года, и в прошлом году было решено расширять площадки. Новый животноводческий комплекс было решено разместить в уже имеющемся здании площадью 31,5 тысяч квадратных метров в деревне Новый Янгизит. Несколько лет подряд оно не использовалось из-за нехватки средств.
В СПК расценивают произошедшее как рейдерский захват, и намерены добиваться правды любыми законными методами.
Получить комментарий главы администрации Краснокамского района Разифа Гильмуллина не удалось. В его приемной ответили, что его нет на месте, а мобильный телефон в течение всего дня был недоступен.
Медиакорсеть направила в администрацию Краснокамского района официальный запрос.
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